Carlos Darwin Quintero se acerca a Millonarios; oferta final quitó a otro club colombiano del camino

De forma anticipada y cuando restan dos fechas por jugarse de la fase todos contra todos de la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano, se comenzaron a adelantar negociaciones para reforzar las nóminas de clubes importantes de nuestro país. Y en ese aspecto, Carlos Darwin Quintero, destacado con Deportivo Pereira, apareció en escena en las últimas horas, según se informó en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Debido a la crisis institucional, que trajo consigo una huelga del plantel profesional de los 'matecañas', el nacido en Tumaco quedó en libertad de acción y las ofertas rápidamente tocaron a su puerta.

Javier Hernández Bonnet entregó un adelanto informativo en horas de la tarde de este miércoles al asegurar que Millonarios se interesó en los servicios de Quintero y que todo estaba adelantado, aunque también aparecieron llamados de otros equipos importantes de la Liga, uno de ellos Junior de Barranquilla.

En 'Blog Deportivo', también le indagaron a Federico Spada, gerente del Medellín, sobre un supuesto interés en contar con el 'Científico' y solamente atinó a decir que "ahora no nos interesa Quintero, no hemos hablado con él, ni con su agente con el que tenemos buena relación".

Pese a esa situación, Gol Caracol supo entrada la noche que el experimentado delantero y los dirigentes 'embajadores' seguían avanzando en las negociaciones. "En un 90 por ciento, Quintero sería nuevo refuerzo de Millonarios. La oferta es muy importante y no tendría contendor en el medio, para un futbolista ya maduro", explicó una fuente cercana a la operación.

Ahora lo que resta es esperar si todo llega a un final feliz y los 'embajadores' hacen el anuncio oficial del cotizado Carlos Darwin Quintero, pensando ya en la temporada 2026, en la que ya han avanzado con la renovación de contratos de hombres clave como los defensores Jorge Arias y Andrés Llinás, se recupera de una lesión, y del goleador Leonardo Castro.

