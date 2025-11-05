Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Carlos Darwin Quintero se acerca a Millonarios; oferta final quitó a otro club colombiano del camino

Carlos Darwin Quintero se acerca a Millonarios; oferta final quitó a otro club colombiano del camino

Ante la crisis del Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero recibió llamados de otros equipos de nuestro país y ya estaría a punto de sellar un contrato para 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Carlos Darwin Quintero, jugador del Deportivo Pereira
Carlos Darwin Quintero, jugador del Deportivo Pereira
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad