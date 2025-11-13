Jhon Durán tendría compañero de lujo en el Fenerbahce; juega en un grande de España

El Fenerbahce estaría pensando en armarle un equipo de ensueño a Jhon Durán para intentar conseguir la mayor cantidad de títulos posibles en la temporada. El cuadro turco habría indagado por un defensor de gran trayectoria en el fútbol europeo.

Según el periodista turco Sercan Hamzaoglu, el nombre de un jugador del Real Madrid está tomando fuerza en el entorno del club, "el Fenerbahçe preguntó por la situación de Antonio Rüdiger". El defensor alemán sería un fichaje de lujo que le daría un salto de calidad a la defensa de 'los canarios amarillos'. Sin embargo, su arribo estaría ligado a la venta de un central. "Hay un equipo interesado en fichar a Oosterwolde de la Premier League. Si se concreta su venta, el Fenerbahçe podría lanzar una ofensiva por Rüdiger", concluyó el comunicador.

Rudiger, de 32 años, ha pasado por algunos de los mejores equipos del mundo, entre ellos la Roma, el Chelsea y el Real Madrid, y ha gritado campeón de la Champions League en dos ocasiones, de la Europa League, de la Copa Confederaciones con la Selección de Alemania, entre otros, por lo que cuenta con el palmarés necesario para comandar la retaguardia del cuadro turco desde el primer momento.

Por otro lado, el mismo periodista también mencionó que el Fenerbahce estaría interesado en el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, quien no seguiría en el equipo 'colchonero' debido a la fuerte competencia con Antoine Griezmann y Julián Alvarez. El noruego, vendría al elenco 'otomano' para terminar de formar un once de gala para intentar ganar la Europa League, principal deseo de los directivos. "Hay una cosa que sé muy bien: Alexander Sorloth es uno de los jugadores con los que sueña Sadettin Saran".

Antonio Rüdiger, defensa central de Real Madrid, que sería objeto de interés del Fenerbahce AFP

Recordemos que este miércoles también salió el rumor de que el equipo de Jhon Durán buscaría contratar a Robert Lewandowski, así que irían con la chequera llena en el mercado de fichajes de enero para formarle un conjunto con calidad en cada una de sus líneas al técnico Domenico Tedesco. En el programa turco 'NeoSpor', se afirmó que los nombres que anhela el Fenerbahce no serían simple humo, sino que podrían ser una realidad muy pronto. "La situación de Antonio Rüdiger y Lewandowski en el Fenerbahçe es muy seria. Hay fuertes intermediarios entre la directiva y los jugadores. Están deseosos de que Rüdiger venga, dicen que vendrá".

Teniendo en cuenta todos estos nombres, el periodista Serdar Ali Celikler se animó a decir que la plantilla del Fenerbahce sería favorita a alzar el segundo máximo trofeo de Europa. "Este es el equipo campeón de la Europa League. Si se puede lograr durante el parón invernal, nada es imposible. Sin duda serán campeones de la UEFA. Rüdiger, Goretzka, Sorloth... Nada es imposible...", sentenció.