Junior se frota las manos; la millonada que ingresará por la venta de una figura

Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano, continúa trabajando en la conformación de una nómina sólida para afrontar una temporada 2026 exigente, en la que tendrá compromisos tanto a nivel local como internacional. El gran objetivo del conjunto rojiblanco es ser protagonista en la Copa Libertadores, torneo en el que disputará la fase de grupos bajo la dirección técnica de Alfredo Arias.

No obstante, mientras la institución avanza en la llegada de refuerzos, también podría sufrir una baja sensible en su frente ofensivo. A falta de confirmación oficial, el ‘tiburón’ estaría cerca de perder a una de sus principales figuras, justo después de conquistar la estrella número 11 del club.

En Brasil dan por hecho fichaje de José Enamorado

José Enamorado celebra gol con Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

La destacada actuación de José Enamorado en la final de la Liga BetPlay II-2025 no pasó desapercibida en el continente. El extremo barranquillero fue determinante en la consagración de Junior, anotando tres goles a lo largo de la serie decisiva, lo que despertó el interés de varios clubes importantes de Sudamérica.



Según informó el periodista brasileño Diogo Rossi, el Gremio de Porto Alegre habría ganado la puja por el atacante de 26 años, superando a otros pretendientes de peso. La operación, de concretarse, representaría un ingreso económico importante para Junior de Barranquilla.

“¡Solo faltan los documentos! Grêmio acordó comprar a José Enamorado por 3 millones de dólares. Análisis interno de una buena decisión de contratación. El mercado se considera difícil. São Paulo y Atlético-MG querían al delantero. ¡Tricolor gana!”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Só faltam documentos!



O Grêmio acertou a compra de José Enamorado. 3 milhões de dólares.



Análise interna de boa contratação.



Mercado está considerado difícil.



São Paulo e Atlético-MG queriam o atacante. Vence o Tricolor! pic.twitter.com/XAoWbOglR8 — Diogo Rossi (@diogo_rossi) January 5, 2026

De confirmarse el traspaso, Enamorado daría el salto al fútbol brasileño para vestir la camiseta de uno de los clubes más tradicionales del continente, lo que marcaría un punto alto en su carrera profesional.



Números de José Enamorado

Desde su llegada al Junior de Barranquilla, José Enamorado se consolidó como una pieza clave del ataque rojiblanco. A lo largo de su ciclo en el club disputó 126 partidos oficiales, en los que aportó 16 goles y 17 asistencias, acumulando más de 7.600 minutos en competencia, cifras que evidencian su regularidad y peso ofensivo dentro del equipo.

Antes de brillar en el Metropolitano, el atacante tuvo un recorrido amplio en el fútbol colombiano. Defendió las camisetas de Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Orsomarso y Real Cartagena, experiencias que le permitieron madurar futbolísticamente y llegar a su mejor versión en Junior. Ahora, todo indica que su próximo desafío podría estar en Brasil, en un Gremio que apuesta fuerte por su talento y proyección internacional.