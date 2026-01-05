Fin de la novela de Sebastián Villa con River Plate; hubo ‘portazo en la cara’

Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia de Mendoza, terminó 2025 como una de las principales figuras del sur del continente americano debido a que con su modesto club logró coronarse campeón de la Copa Argentina y clasificar a la Copa Libertadores, conquistas inéditas en la centenaria historia de esa institución.

Por ello, la valoración del antioqueño subió como la espuma y rápidamente su nombre empezó a sonar para grandes escuadras de la región, pese a sus 29 años de edad y escándalos judiciales con varias mujeres mientras era futbolista de Boca Juniors.

Fue así como elencos de la talla de Flamengo de Brasil y hasta River Plate, máximo rival de Boca, empezaron a hacer fila por él con jugosas ofertas económicas.

Y aunque Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no habló de cifras, la prensa argentina filtró que los montos ofrecidos podrían llegar a los 8 millones de dólares.



No obstante, 2026 empezó y ninguna transferencia se cristalizó, a pesar de que hubo ofrecimiento formal de River.



Se cae paso de Sebastián Villa a River Plate, según prensa argentina

El diario deportivo Olé publicó en la tarde del 5 de enero que el colombiano no solo no se presentó al inicio de la pretemporada de Independiente Rivadavia por tener un permiso especial de una semana, sino que el conjunto ‘millonario’ de Argentina puso fin a su plan de contar con el atacante paisa.

Según la publicación, el cuadro ‘millonario’ ofreció 4 millones de dólares por el jugador y le pidieron 8 millones más.

“Independiente Rivadavia no se bajó de su pretensión de 12 millones y en River dieron el tema por concluido”, por lo cual “Sebastián Villa no jugará en River”, detalló el periódico.

Por último, se dijo que el entrenador se quedó con las ganas de contar con el ‘cafetero’, pues “Marcelo Gallardo que lo ve como un ‘crack’”. Ahora, resta esperar el destino de Villa, que habría acordado con su club ser trasferido sí o sí.