Sebastián Villa y la 'jugada' para presionar su salida de Rivadavia y fichar por River Plate

El mercado de fichajes está muy activo en Argentina y uno de los nombres más sonados es Sebastián Villa, quien fue figura y ficha clave en la consecución del primer título en la historia de Independiente Rivadavia. El colombiano es considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y por eso es uno de los más buscado. La sorprendente es que ha sido vinculado a River Plate, archirrival de Boca Juniors, club con el que ya supo brillar, pero del que salió por sus procesos judiciales por agresión sexual y violencia doméstica. Sin embargo, las negociaciones no estarían bien encaminadas y el jugador habría hecho una 'jugada' para ejercer presión.

La información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo. "Sebastián Villa no se presentó al entrenamiento de esta mañana de Independiente Rivadavia. Sebastián Villa presiona y busca... mover su llegada a River Plate", dijo de entrada sobre la estrategia del exTolima.

El citado comunicador no se anduvo con rodeos y reveló las cifras concretas del posible negocio. "Ya me preguntan todos, voy a contar las cuatro patas de una novela. El jugador presionando, buscando llegar a River, moviéndolo por redes sociales y también su representante ofreciéndolo de buena relación con Gallardo. ¿Qué me dice a mí Independiente Rivadavia? Hubo una charla entre presidentes y Di Carlo de manera informal dijo que 5 millones de dólares pone River por Villa. Por eso Villa está molesto y presiona porque dice si no me aceptas esos 5 yo quiero ir a jugar a River", agregó.

Lo particular de la situación es que el interés no viene del 'millonario' sino del futbolista y todo su entorno. "Ojo, ¿qué me dice River a mí? Nosotros no estamos negociando por Villa. River niega esta negociación y además pude saber que Gallardo no ha pedido a Villa, no obstante, no obstante, lo considera uno de los mejores jugadores y delanteros del fútbol argentino. ¿Qué va a pasar si va a jugar en River o no Sebastián Villa? El tiempo responderá eso. Este servidor lo que confirma es que hoy el jugador no se presentó y como dije, está haciendo lo imposible para que se dé su pase a River", concluyó.



