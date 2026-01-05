Síguenos en:
Colombianos en el exterior
¿Señal para Alfredo Morelos y Nacional?; Santos fichó a estelar delantero para acompañar a Neymar

¿Señal para Alfredo Morelos y Nacional?; Santos fichó a estelar delantero para acompañar a Neymar

El futuro del talentoso delantero colombiano Alfredo Morelos está en veremos, entre el Santos que es el dueño de su pase, pero con Nacional pendiente a seguir contando con su calidad.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026
Gabigol Santos
Gabigol presentado en el Santos
Santos Oficial

