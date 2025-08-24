Sergio Ramos le metió tremendo 'planchazo' a figura colombiana del Necaxa: ¿era de expulsión?

Un penalti ejecutado por el central Sergio Ramos y un gol olímpico del centrocampista Sergio Canales sellaron este sábado la paliza por 3-0 sobre Necaxa que ha elevado al Monterrey al liderato del torneo Apertura mexicano.

A la exhibición en la sexta jornada del equipo regio, dirigido por el entrenador español Domenec Torrent, contribuyó también con un gol el extremo argentino Lucas Ocampos.

Ocampos rompió la igualdad en el minuto 15 gracias a una asistencia del español Canales, la figura del partido, quien aumentó la diferencia en el 22 con un gol olímpico.

Necaxa buscó descontar, tuvo oportunidades, pero el colombiano Diber Cambindo falló dos veces con todo a favor.

Los Rayados cerraron la goleada en el minuto 59 con un penalti cobrado por el central español. Minutos más tarde, hubo una polémica jugada. Ramos le metió una dura 'plancha' al colombiano Kevin Rosero. Al exReal Madrid solamente lo amonestaron, pese a que el juez central revisó la acción en el VAR.

Jugada accidental de Ramos de @Rayados y Rosero de @ClubNecaxa El de rayados juega el balón y recoge las piernas.

Bien el árbitro y el #VAR pic.twitter.com/kjV9MQb0kh — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 24, 2025

Monterrey enlazó su quinta victoria y suma 15 puntos