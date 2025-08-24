Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sergio Ramos le metió tremendo 'planchazo' a figura colombiana del Necaxa: ¿era de expulsión?

Sergio Ramos le metió tremendo 'planchazo' a figura colombiana del Necaxa: ¿era de expulsión?

Monterrey venció 3-0 al Necaxa, sin embargo, hubo una polémica jugada que protagonizó Sergio Ramos, autor del tercer gol de los 'rayados', sobre un jugador 'cafetero'.

Sergio Ramos y su entrada sobre el colombiano Kevin Rosero.
Sergio Ramos y su entrada sobre el colombiano Kevin Rosero.
Getty Images.
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 11:20 a. m.