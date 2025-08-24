Publicidad

Gol Caracol  / Sensible baja en Paraguay para las Eliminatorias: jugador sufrió fractura de peroné

Sensible baja en Paraguay para las Eliminatorias: jugador sufrió fractura de peroné

Gremio igualó 0-0 con Ceará por el Brasileirao, sin embargo, más allá del empate, la mala noticia fue la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores. ¡Vea el video!

Selección de Paraguay.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 10:39 a. m.