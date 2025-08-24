Escándalo en Alemania con hermano de Jude Bellingham; en Borussia Dortmund no gusto nada

Borussia Dortmund, uno de los equipos protagonistas en Alemania, tuvo su debut en la Bundesliga el sábado anterior frente a FC St. Pauli en un compromiso que se firmó con marcador 3-3. En los 'negriamarillos' milita Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid, y quien fue titular. Sin embargo, para la segunda parte no salió al campo de juego, siendo relevado, decisión que no habría gustado nada en su entorno; hay escándalo.

Según reportan en 'Sky Sport' de Alemania y que replica el diario 'A Bola' de Portugal, tanto el padre como la madre del futbolista inglés, de 19 años, mostraron su desagrado con la decisión de Niko Kovač, director técnico del Dortmund, por la prematura sustitución. Al punto, que tras el pitazo final en el Millerntor-Stadion, Mark Bellingham esperó a su hijo Jobe en el túnel que conduce a los camerinos, y luego de que la seguridad del escenario deportivo le permitiera ingresar, habría tenido una acalorada discusión con el director deportivo del club, Sebastian Kehl.

Hay que indicar que Mark y Denise Bellingham son los agentes de sus hijos: Jobe y Jude, y están muy pendientes de sus carrera deportivas. La incursión del padre no habría gustado nada en el Borussia Dortmund, y resaltan en 'Sky Sport' que el club alemán emitió un comunicado sobre esta situación.

Jobe Bellingham, jugador del Borussia Dortmund. AFP

"Estamos todos decepcionados con el resultado de ayer (sábado). Sin embargo, el área de jugadores es y seguirá siendo exclusiva para futbolistas, entrenadores y personal , no para familiares ni agentes. Esto no volverá a suceder. Hemos informado claramente a todas las partes implicadas", fue la respuesta del propio Kehl.



¿Quién es Jobe Bellingham?

Tiene 19 años, y antes de llegar al Borussia Dortmund para la temporada 2024/2025, militó en Birmingham y Sunderland. Es hermano de Jude Bellingham, actual figura del Real Madrid, uno de los equipos más laureados del mundo.



¿Cuándo vuelve a jugar Borussia Dortmund?

Será este domingo 31 de agosto frente a Unión Berlín, en compromiso por la segunda jornada de la Bundesliga. La pelota rodará a las 10:30 de la mañana, hora de Colombia, en el Signal Iduna Park.