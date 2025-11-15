Silencio en Liverpool sobre partida de Luis Díaz a Bayern Múnich "es extraño"; no cesan las críticas

Luis Díaz es uno de los jugadores colombianos que vive un gran presente en el fútbol europeo. Dejó esta temporada al Liverpool para recalar en Bayern Múnich, escuadra donde ha sabido brillar con golazos, grandes partidos y asistencias. El guajiro le ha dado juego a los muniqueses por la banda, que están dichosos con él.

Sin embargo, en las toldas de los rojos de Merseyside el panorama es completamente diferente. Desde la partida de 'Lucho' al balompié alemán ha habido un silencio total, pero en las últimas horas una leyenda del club se refirió a este tema. La conclusión es que teme que Liverpool 'eche de menos' al 'crack' de la Selección Colombia; se mostró sorprendido por su marcha.

Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich - Foto: Getty Images

"No sé el motivo por el que se fue, pero parece que quería irse porque la venta fue muy rápida, ¿no?. Eso te indica que probablemente quería hacerlo, pero para mí fue probablemente uno de los jugadores más destacados del Liverpool el año pasado", esas fueron las palabras de Robbie Fowler, exdelantero del Liverpool, al diario 'Metro' y que recopilan en 'CaughtOffside'.

Pero ahí no pararon sus declaraciones, ya que a continuación indicó que "así que realmente me sorprende que no se haya hablado más de lo mucho que lo echa de menos el Liverpool. Porque si nos fijamos en el Liverpool y, sobre todo, en el difícil comienzo que han tenido, quizá les haya costado superar a los equipos que se han replegado y han mantenido ese bloque bajo. Luis Díaz es uno de esos jugadores que puede abrir defensas. Así que creo que realmente lo han echado de menos".

Lo cierto es que mientras se desarrollan todas estas conversaciones, Luis Díaz está concentrado con la Selección Colombia para lo que serán dos nuevas jornadas FIFA de cara al Mundial 2026. El guajiro espera trasladar ese buen momento con Bayern Múnich a la 'tricolor', que este sábado se enfrenta a Nueva Zelanda a partir de las 7:30 de la noche. Luego de este compromiso, el siguiente reto será frente a Australia.



Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga

Partidos: 10

Goles: 6

Asistencias: 4

Minutos jugados: 805

De otro lado, en la Champions League 2025/2026, el oriundo de Barrancas ha jugado cuatro partidos y ha marcado tres goles. Además, en la Copa de Alemania ha disputado dos encuentros y se ha reportado con una anotación.

En total, Luis Díaz acumula 17 partidos con Bayern, marcando 11 goles y generando 5 asistencias.