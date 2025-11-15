"Cristiano Ronaldo sabe que cometió un error y lamentablemente no podrá ayudarnos"

El internacional portugués Bruno Fernandes dijo este sábado que Cristiano Ronaldo sabe "que cometió un error" en la derrota del jueves frente a Irlanda 2-0, cuando fue expulsado, por lo que no podrá estar presente en el trascendental duelo del domingo frente a Armenia para asegurar el pase directo al Mundial 2026.

"El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que Cris (Cristiano Ronaldo) tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo", consideró Fernandes en una rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo en duelo contra Irlanda, por clasificatorias al Mundial 2026. Foto: AFP.

"Sabe que cometió un error -continuó- y, lamentablemente, no podrá ayudarnos mañana (domingo)", expresó.

Portugal disputará mañana domingo, un partido clave en el que tendrá que ganar a Armenia, ya eliminada, en el sexto partido del grupo F (líderes con 10 puntos) frente a su afición.

Cristiano Ronaldo, que tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), vio la roja directa tras la revisión del VAR por una acción dentro del área en la que propició un codazo en la espalda de un defensor rival, por lo que no podrá ser de la partida el domingo.

Los errores defensivos pasaron una mala jugada al equipo de Roberto Martínez frente a Armenia, y Rodrigues admitió: "No salió como queríamos (...) Creamos pocas ocasiones porque teníamos poca gente en el último tercio. Creo que nuestra construcción fue siempre muy baja y un poco lenta para la defensa de Irlanda, tendríamos que haber sido un poco más estratégicos a la hora de mover el balón".

"Lo que tenemos que hacer mañana (domingo) es ganar el partido, porque esta selección está acostumbrada a ganar y tiene que seguir así", adelantó el jugador del Machester United.

Y añadió: "Obviamente ya nos hemos enfrentado a Armenia, es una selección con mucha velocidad en la delantera, con jugadores de mucha calidad en el centro del campo, una selección muy agresiva, sabemos las dificultades que nos pueden causar".

Frente a esto, dijo que el equipo buscará imponer su juego y lograr que sus cualidades sean "el punto más fuerte del partido" porque el irregular rendimiento de los últimos partidos de la selección "no cambia el hecho de que queremos ganar el Mundial", concluyó Fernandes.