Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Selección Portugal saldrá a demostrar "su mejor nivel" contra Armenia; "hay responsabilidad"

La Selección Portugal saldrá a demostrar "su mejor nivel" contra Armenia; "hay responsabilidad"

Este domingo, la Selección Portugal medirá fuerzas contra Armenia por la clasificatorias europeas al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estará por expulsión.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
La Selección Portugal recibe a Armenia por Eliminatorias al Mundial 2026.
La Selección Portugal recibe a Armenia por Eliminatorias al Mundial 2026.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad