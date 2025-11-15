La Selección Portugal saldrá a demostrar "su mejor nivel" contra Armenia; "hay responsabilidad"

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado 15 de noviembre que el equipo saldrá a demostrar "su mejor nivel" en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).

"Nos quedamos tristes", aseguró Martínez sobre la derrota frente a Irlanda 2-0 el jueves, con la que la Selección Portugal dejó escapar el pase directo al Mundial, haciendo que el partido de mañana, domingo, sea transcendental en su camino hacia la competición.

Y continuó: "Tenemos un equipo con mucha responsabilidad y muy autocrítico, y lo que intentamos hacer es crear un ambiente en el que, después de un partido, podamos crecer".

Roberto Martínez, DT de la Selección Portugal. AFP

El seleccionador detalló que ha visto a los jugadores "llenos de alegría y con ganas de mostrar el mejor nivel e intentar ganar otro partido" arropados por su afición, ya que disputarán la vuelta contra Armenia en el Estadio del Dragón, en la ciudad de Oporto.

Sobre la expulsión de Cristiano Ronaldo, dijo que es un "momento difícil" y defendió que no fue "una acción violenta", por lo que consideraría "muy injusto que fuera una sanción larga".

"Vi que la reacción de Cristiano fue una reacción a una provocación. Una provocación que comenzó al principio del partido, en todas las jugadas en las que Cristiano estaba dentro del área con los centrales, comenzó el día anterior, en la rueda de prensa", opinó el seleccionador.

Sobre Armenia, avanzó que es "un equipo inteligente", con "jugadores con capacidad creativa y, defensivamente, una estructura en una línea de cinco muy solidaria".



¿A qué hora es Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026?

Dicho partido por el Grupo F será este domingo 16 de noviembre en horario de las 9:00 de la mañana de Colombia. La Selección Portugal lidera la zona con 10 puntos, dos más que Hungría que es segundo; Irlanda tiene siete y Armenia cierra con 3 unidades.

