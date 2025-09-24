Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sin tumbados en caso Richard Ríos; cuentas claras de Benfica ante dardos de Palmeiras

Sin tumbados en caso Richard Ríos; cuentas claras de Benfica ante dardos de Palmeiras

Aunque ya dejó atrás sus días en Brasil, desde el Benfica el fichaje de Richard Ríos los tiene endeudados aún y poco a poco se conocen detalles de su traspaso a Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos
Richard Ríos con Benfica de Portugal - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad