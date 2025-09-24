Sin tumbados en caso Richard Ríos; cuentas claras de Benfica ante dardos de Palmeiras

Richard Ríos dio el salto a Europa que tanto estaba buscando luego de ser figura con Palmeiras y la Selección Colombia. Aunque ya lleva un poco más de dos meses con el Benfica, su nombre sigue ligado al cuadro brasileño, todo por la deuda que hay por su millonario fichaje, que se cerró en 27 millones de euros.

Por eso, la prensa portuguesa detalló este miércoles que el cuadro de Lisboa, de a poco, sigue cancelándole dinero al 'verdao' por el traspaso del mediocampista de Vegachí, Antioquia, quien desde su llegada a territorio luso se ha apoderado de la titular, tanto con Bruno Lage, como con el ahora nuevo técnico José Mourinho.



La deuda de Benfica por Richard Ríos

El diario 'O Jogo' explicó como son los plazos en los que el club portugués acordó comprar al mediocampista colombiano, haciéndolo en cuatro cuotas y no todo de inmediato como muchos pensaban por el poder económico que se maneja en Europa: "el Benfica pagó 4,5 millones de euros adicionales por el traspaso de Richard Ríos. Se pagarán 27 millones de euros al Palmeiras por el centrocampista colombiano", informó el citado medio.

Adicional a eso, el rotativo luso confirmó que ya se han cancelado dos partes, por lo que "ya se han pagado 9 millones de euros" por el fichaje del jugador paisa, en julio de 2025.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica por Champions League Getty Images

Por la misma línea, se menciona que "dentro del plazo estipulado, el Benfica realizó el pago de la segunda mitad de la primera cuota pactada con Palmeiras para el traspaso de Richard Ríos a da Luz", y que restan dos cuotas más "de nueve millones de euros para totalizar los 27 millones acordados" por el futbolista colombiano, quien tras destacarse en el Mundial de Clubes con el 'verdao', su lugar en la Selección Colombia y más, convenció a los directivos del club de Lisboa.



Así le ha ido a Richard Ríos en Benfica

Desde su fichaje por el equipo portugués, su primera experiencia en Europa, ya ha disputado 9 partidos, tres de ellos por Champions League (play offs y fase liga), siendo titular en todos y mostrando la calidad que tiene para labores defensivas, pero también para aportar en ataque.

Eso sí, más allá de un buen nivel de Richard Ríos, el Benfica ha sufrido algunos tropiezos y no ha convencido con su idea de juego, por lo que la derrota 3-2 con el modesto Qarabag, de Azerbaiyán, le costó el puesto al técnico que dio el aval para su traspaso, Bruno Lage, quien fue despedido el pasado 16 de septiembre, por lo que ahora está al mando el reconocido José Mourinho, con quien también ha estado de inicialista, pero no en su mejor faceta.