Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, Falcao García y los otros colombianos que fueron dirigidos por José Mourinho

Richard Ríos, Falcao García y los otros colombianos que fueron dirigidos por José Mourinho

El entrenador portugués, de 62 años, fue confirmado como nuevo técnico del Benfica, club en el que milita el colombiano Richard Ríos. El 'Special One' volverá a dirigir en su país después de 21 años.

Por: Javier García
Actualizado: 18 de sept, 2025
Ríos, Falcao y Mourinho
Ríos, Falcao y Mourinho
AFP

