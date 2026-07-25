Millonarios jugó mal y empezó la Liga II con el pie izquierdo; cayó 0-1 con Bucaramanga

Millonarios se presentó ante su público, este sábado, para lo que fue su debut en la Liga BetPlay II-2026; no obstante, fue el Atlético Bucaramanga el que se llevó los tres puntos del estadio Nemesio Camacho El Campín. 0-1 acabó el juego y los futbolistas azules acabaron chiflados.

¿Cómo fue el partido en El Campín?

El partido de la primera jornada tuvo pocas opciones en las porterías rivales, pero fue el azul bogotano el que tuvo las más claras. Christopher Fiermarín, arquero de los ‘búcaros’, evitó con buenas estiradas que su arco fuese vulnerado. Además, los visitantes se mostraron ‘fuertes’ en el fondo.

Millonarios vs. Bucaramanga Colprensa

Mientras que el ‘leopardo’ se replegó, y la opción clara que generó en la ofensiva, la envió al fondo de la red, dio el ‘gran golpe’ del encuentro en el ‘Coloso de la 57’.



La primera aproximación, y clara, para Millonarios, se presentó a la altura del minuto 16 por intermedio de Leonardo Castro. El pereirano remató cruzado previo a una habilitación de Rodrigo Contreras, pero el arquero del Bucaramanga se estiró para enviar el balón al tiro de esquina.

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El reloj corrió y mostró a un Millonarios que se hizo con la esférica, y sólo unas escaramuzas de los ‘búcaros’ con cabezazo, algo defectuoso de Luciano Pons, y una buena corrección por parte de Rodrigo Ureña, ante una intención de Fabián Sambueza.

El primer tiempo cerró con una nueva ocasión para Millonarios de ‘Leo’ Castro, y nuevamente, Fiermarín tuvo una buena atajada. Al descanso, se fueron los equipos igualando a ceros.

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Para la parte complementaria, el partido no cambió mucho. Dominio de Millonarios con el manejo del balón, las transiciones y más sobre el terreno de juego en El Campín, pero al igual que en los primeros 45 minutos, no supo validar ese control en el marcador.

Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Los dirigidos por Fabián Bustos no encontraron el camino en el último cuarto de cancha, pese a que hizo algunos cambios en la ofensiva. Carlos Darwin Quintero se animó desde afuera del área, pero sin peligro para el golero Fiermarín.

Pero Bucaramanga, en la única opción en la ofensiva que tuvo en el partido, logró enviarla al fondo de la red. Emerson Batalla fue el encargado de silenciar a El Campín, al minuto 89', y darle los tres puntos a los dirigidos por Pablo Peirano.

Síntesis:

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Millonarios 0-1 Bucaramanga

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

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Cambios: Julián Angulo por Ruiz (60’).

Director técnico: Fabián Bustos.

Atlético Bucaramanga: Christopher Fiermarín; José Ortíz, José García, Carlos Romaña; Leonardo Flores, Fabry Castro, Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Jhon Fredy Salazar, Ómar Albornoz; Luciano Pons.

Cambios: Emerson Batalla por Salazar (60’), Aldair Zárate por Flores (69’).

Director técnico: Pablo Peirano.

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Gol: Emerson Batalla (Bucaramanga, al 89').

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Árbitro: Wilmar Roldán.