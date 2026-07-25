Fabián Bustos; "hay que ser autocríticos, Millonarios no mostró mejor fútbol; no hay excusa"

Fabián Bustos compareció en rueda de prensa, tras la derrota 0-1 de Millonarios frente a Atlético Bucaramanga, en la noche de este sábado en El Campín, en partido de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El DT argentino, al servicio del ‘embajador’, lamentó que no concretaran las opciones que tuvieron en la ofensiva, mientras que el ‘leopardo’ embocó la única que tuvo en la contienda.

“Un partido en el primer tiempo, me parece, que lo tuvimos controlado, no estuvimos lúcidos en el ataque, porque nos faltó frescura para abrirlo, porque tuvimos las chances, un buen equipo, ordenado. Y el segundo tiempo, también lo teníamos sin frescura y sin claridad, los cambios no entraron bien, pero no teníamos más cambios; no salieron”, dijo en primera instancia Bustos.

Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

A continuación, el entrenador de Millonarios volvió a hacer hincapié en la falta de claridad en el último cuarto de cancha.



“Es injusto para mí haberlo perdido porque no habían (Bucaramanga) creado ninguna opción de gol, hasta la que convirtieron, es injusto no haber sumado; queríamos ganar. No tuvimos tanta claridad, en el primer tiempo tuvimos tres, y en el segundo tiempo tuvimos unas que pudimos haber finalizado mejor. Lamentablemente, no conseguimos el resultado que queríamos”, añadió.

Publicidad

Otras declaraciones de Fabián Bustos:

- Más análisis del partido

Publicidad

“Hoy (sábado) no hay que ninguna excusa, hay que tener autocrítica, yo también esperaba que nosotros mostráramos mejor fútbol, insinuamos, insinuamos… No hay excusa, no merecíamos perderlo, tampoco tuvimos fluidez para decir que fuimos superiores ampliamente, sí lo dominamos, tuvimos la posesión más que ellos, pero que saben a nada por el resultado; no salieron las cosas como queríamos”.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

- Lo que debe mejorar Millonarios en los próximos partidos

“Tenemos que jugar mejor, no estuvimos finos, claros. El fútbol es de resultado, tenemos que tener más efectividad. Tenemos que levantar, a Burrai no le patearon al arco, salvo la jugada de gol. Nos falta estar más finos y crear más situaciones claras para el ofensivo”.

Por su parte, Jorge Arias sostuvo lo siguiente del partido contra Bucaramanga. Le envió un mensaje a la hinchada del azul bogotano.

Publicidad

“Hoy el fútbol vuelve y nos dio una cachetada, sabemos que la gente viene con alegría y ver su equipo, más que todo de local e irse a su casa con alegría, no pudimos hacerlo. Toca seguir trabajando, lo que diga aquí se lo puede llevar el viento, y es demostrarlo en la cancha. Hay que seguir mejorando”, dijo Jorge Arias.