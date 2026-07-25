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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II, tras derrota de Millonarios con Bucaramanga

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II, tras derrota de Millonarios con Bucaramanga

Millonarios perdió 0-1 en su debut en la Liga BetPlay II-2026 frente al Bucarmanga en El Campín. ¡Vea acá cómo quedó la tabla de posiciones, tras el juego de la primera jornada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

El estreno de Millonarios en la Liga BetPlay II-2026fue con derrota 0-1 frente al Atlético Bucaramanga.

El equipo ‘embajador’ tuvo la posesión del balón y las mejores aproximaciones en el gramado del estadio El Campín, este sábado; no obstante, falló en el último cuarto de cancha; Leonardo Castro generó las más claras.

Bucaramanga
Fútbol Colombiano

Vea el gol de Emerson Batalla, para darle el triunfo agónico a Bucaramanga vs. Millonarios

Acción de juego entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Millonarios jugó mal y empezó la Liga II con el pie izquierdo; cayó 0-1 con Bucaramanga

Mientras que el ‘leopardo’ fue certero en la única opción clara que tuvo en la contienda, sobre el minuto 89, para dejar en silencio el ‘Coloso de la 57’; Emerson Batalla fue el autor del gol para el 0-1 final.

Acción de juego entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Antes del partido en El Campín, los encargados de abrir la jornada sabatina fueron Independiente Medellín y Deportivo Pasto, y fue un partido lleno de goles, cinco en total, inclinándose la balanza para el ‘poderoso’ por 3-2 en el estadio de Ditaires.

Los tantos de los dirigidos por Luis Amaranto Perea fueron obra de Jhan Mena, Hayen Palacios y John Montaño. Por el lado de los ‘dorados’ anotaron Santiago Córdoba y Joider Micolta.

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Los encargados de cerrar la jornada de este sábado son Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

En la segunda jornada, Millonarios visitará al Junior de Barranquilla, mientras que Bucaramanga hará lo propio frente a Llaneros.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras derrota 0-1 de Millonarios con Bucarmanga

Pos.ClubPJGFGCDGPTS
1Deportivo Cali120+23
2Independiente Medellín132+13
3Atlético Bucaramanga110+13
4Club Llaneros110+13
5Águilas Doradas00000
6Junior de Barranquilla00000
7Internacional de Bogotá00000
8Club Deportes Tolima00000
9Fortaleza Fútbol Club00000
10Atlético Nacional00000
11Independiente Santa Fe00000
12Once Caldas S. A.00000
13Alianza Fútbol Club00000
14Cúcuta Deportivo00000
15América de Cali00000
16Boyacá Chicó Fútbol Club00000
17Asociación Deportivo Pasto123-10
18Millonarios FC101-10
19Deportivo Pereira101-10
20Jaguares de Córdoba102-20

Así continúa la primera jornada este domingo, 26 de julio:

Internacional de Bogotá vs. América
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín (Bogotá)

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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Cincuentenario (Medellín)

Alianza FC vs. Fortaleza CEIF
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

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Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande (Manizales)

Resultados de la primera jornada

  • Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali 2-0 Jaguares
  • Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
  • Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
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