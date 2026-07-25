Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II, tras derrota de Millonarios con Bucaramanga

El estreno de Millonarios en la Liga BetPlay II-2026fue con derrota 0-1 frente al Atlético Bucaramanga.

El equipo ‘embajador’ tuvo la posesión del balón y las mejores aproximaciones en el gramado del estadio El Campín, este sábado; no obstante, falló en el último cuarto de cancha; Leonardo Castro generó las más claras.

Mientras que el ‘leopardo’ fue certero en la única opción clara que tuvo en la contienda, sobre el minuto 89, para dejar en silencio el ‘Coloso de la 57’; Emerson Batalla fue el autor del gol para el 0-1 final.

Acción de juego entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Antes del partido en El Campín, los encargados de abrir la jornada sabatina fueron Independiente Medellín y Deportivo Pasto, y fue un partido lleno de goles, cinco en total, inclinándose la balanza para el ‘poderoso’ por 3-2 en el estadio de Ditaires.

Los tantos de los dirigidos por Luis Amaranto Perea fueron obra de Jhan Mena, Hayen Palacios y John Montaño. Por el lado de los ‘dorados’ anotaron Santiago Córdoba y Joider Micolta.

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Los encargados de cerrar la jornada de este sábado son Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

En la segunda jornada, Millonarios visitará al Junior de Barranquilla, mientras que Bucaramanga hará lo propio frente a Llaneros.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras derrota 0-1 de Millonarios con Bucarmanga

Pos. Club PJ GF GC DG PTS 1 Deportivo Cali 1 2 0 +2 3 2 Independiente Medellín 1 3 2 +1 3 3 Atlético Bucaramanga 1 1 0 +1 3 4 Club Llaneros 1 1 0 +1 3 5 Águilas Doradas 0 0 0 0 0 6 Junior de Barranquilla 0 0 0 0 0 7 Internacional de Bogotá 0 0 0 0 0 8 Club Deportes Tolima 0 0 0 0 0 9 Fortaleza Fútbol Club 0 0 0 0 0 10 Atlético Nacional 0 0 0 0 0 11 Independiente Santa Fe 0 0 0 0 0 12 Once Caldas S. A. 0 0 0 0 0 13 Alianza Fútbol Club 0 0 0 0 0 14 Cúcuta Deportivo 0 0 0 0 0 15 América de Cali 0 0 0 0 0 16 Boyacá Chicó Fútbol Club 0 0 0 0 0 17 Asociación Deportivo Pasto 1 2 3 -1 0 18 Millonarios FC 1 0 1 -1 0 19 Deportivo Pereira 1 0 1 -1 0 20 Jaguares de Córdoba 1 0 2 -2 0

Así continúa la primera jornada este domingo, 26 de julio:

Internacional de Bogotá vs. América

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Cincuentenario (Medellín)

Alianza FC vs. Fortaleza CEIF

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

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Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Resultados de la primera jornada