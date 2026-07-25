Vea el gol de Emerson Batalla, para darle el triunfo agónico a Bucaramanga vs. Millonarios

En el último minuto reglamentario del partido, Bucaramanga rompió el 0-0 en El Campín, con un gran gol de Emerson Batalla, para estrenar su cuenta goleadora en este segundo semestre.

Todo ocurrió al minuto 90' del partido, con uja jugada que comenzó desde el saque de banda, para posteriormente Fabián Sambueza bajara la pelota y entre dos rivales, un poco incomodo, 'metió' una increíble pelota a Batalla que dentro del área definió en el uno contra uno frente a Burrai, y le rompió la portería para marcar así el 1-0 del 'leopardo'.

Vea la jugada de gol acá:

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