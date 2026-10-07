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Gol Caracol  / El desafío que le propuso el presidente de la Conmebol a Lionel Messi; ¿lo aceptará?

El desafío que le propuso el presidente de la Conmebol a Lionel Messi; ¿lo aceptará?

Tras el último partido de Lionel Messi con la Selección de Argentina, el máximo dirigente de la Conmebol, Alejandro Rodríguez, le hizo una particular petición al astro rosarino.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, propuso este miércoles a Lionel Messi a jugar la Copa Libertadores de América, tras recordar que es "lo único que le falta" para completar su exitosa carrera internacional.

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"Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores", afirma el directivo paraguayo en un video difundido este miércoles en sus redes sociales y que fue grabado el martes al coincidir con Messi en su partido de despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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"Ya extraño vestir la celeste y blanca", Messi y su primer día lejos de la Selección Argentina

"¿Me agarrás (aceptas) el desafío?", preguntó después entre risas el presidente de la Conmebol a Messi, quien guardó silencio ante la propuesta.

Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina.
Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina.
Foto: Getty Imágenes

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El capitán de la selección 'albiceleste' puso fin a su era con un gol de penalti y dos asistencias que sellaron la victoria por 3-0 sobre la selección de Benín.

El mensaje de Lionel Messi tras despedirse de la Selección Argentina:

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Apenas 24 horas después de despedirse de la selección argentina, Lionel Messi confesó este miércoles que ya extraña a la 'albiceleste', tras una jornada cargada de emoción que incluyó lágrimas, ovaciones y homenajes ante más de 80.000 personas en Buenos Aires.

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Messi, de 39 años, cerró el martes su etapa con la selección al marcar de penal en el triunfo 3-0 sobre Benín, el último capítulo de una carrera histórica con la camiseta 'albiceleste'.

"Ayer (martes) fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el astro en su cuenta de Instagram.

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"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", agregó la Pulga.

En su publicación, el capitán saliente de la Albiceleste tuvo palabras de agradecimiento para su familia y sus compañeros, además de una mención especial para el ídolo Diego Maradona, figura legendaria del fútbol argentino fallecida en 2020.

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"Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", recordó el crack, en alusión al Mundial de México 1986 que Argentina conquistó de la mano de Maradona.

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