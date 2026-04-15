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Gol Caracol  / Así quedaron las semifinales de Champions League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

Así quedaron las semifinales de Champions League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

Luis Díaz sigue con vida, luego de que fuera figura en los cuartos de final de la Champions League, y sueña con el título, pero primero tendrá otro duro reto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz es felicitado por sus compañeros en Bayern Múnich, tras su gol contra Real Madrid por Champions League
Luis Díaz es felicitado por sus compañeros en Bayern Múnich, tras su gol contra Real Madrid por Champions League
AFP

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