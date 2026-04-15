Así quedaron las semifinales de Champions League; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Champions League está entrando en su fase definitiva. Este miércoles 15 de abril, se jugaron los últimos dos partidos de cuartos de final y ya quedaron definidas las semifinales. Así las cosas, solo cuatro equipos siguen con vida, manteniendo viva la ilusión de alzar 'la Orejona', el próximo 30 de mayo, en el estadio Puskas Arena.

El pasado martes 14 de abril, Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, tras imponerse por 3-2 en el marcador global, mientras que PSG no tuvo piedad del Liverpool y lo goleó por 0-4, clasificando sin mayor inconveniente. De esa manera, toda la tensión se centraba en lo que pudiera pasara en el Allianz Arena y el Emirates Stadium.

Real Madrid estuvo cerca de la hazaña, teniendo en cuenta que había perdido 1-2 con Bayern Múnich, en casa, el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, no les alcanzó, pues Luis Díaz y Michael Olise, en los últimos minutos del juego, sentenciaron la llave a favor del equipo alemán, que terminó avanzando, con resultado global de 6-4.

Por otro lado, Arsenal y Sporting Lisboa no sea hicieron daño y empataron 0-0 en la vuelta, por lo que el solitario gol de Kai Havertz, en la ida, en territorio portugués, le bastó a los 'gunners' para clasificar a semifinales. Razón por la que las series quedaron: Arsenal vs. Atlético de Madrid y Bayern Múnich frente a PSG. ¡Partidazos!



'La Orejona', trofeo que se le entrega al campeón de la Champions League Getty Images

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Así quedaron las semifinales de la Champions League: día, hora y dónde ver en TV, EN VIVO

PSG vs. Bayern Múnich

Día: martes 28 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Parque de los Príncipes.

Jornada: partido de ida.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

Atlético de Madrid vs. Arsenal

Día: miércoles 29 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Jornada: partido de ida.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

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Arsenal vs. Atlético de Madrid

Día: martes 5 de mayo.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Emirates.

Jornada: partido de vuelta.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

Bayern Múnich vs. PSG

Día: miércoles 6 de mayo.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Allianz Arena.

Jornada: partido de vuelta.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.