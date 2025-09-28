Sergio Ramos sufrió un corte en su cara, en partido contra Santos Laguna; vea el video

Sergio Ramos dejó todo en el más reciente partido de su equipo, Monterrey, en la liga mexicana. Los 'rayados' lograron la victoria 1-0 frente a Santos Laguna en la fecha 11 del torneo, pero el central español terminó el encuentro con una herida de guerra.

El partido dejó una imagen preocupante cuando Ramos sufrió un golpe en el rostro tras un choque con el delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano. La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando ambos disputaban un balón aéreo. Lozano levantó la pierna en su intento por recoger la pelota, impactando involuntariamente la cara de Ramos.

El golpe provocó un corte visible en la ceja del veterano defensor, quien cayó al césped mientras la sangre le corría por el rostro. De inmediato, el cuerpo médico de Monterrey ingresó para atenderlo y detener la hemorragia. El juez del partido le sacó amarilla al infractor, pero al ver la sangre de Sergio Ramos, cambió su decisión y lo expulsó inmediatamente del encuentro.

Publicidad

El incidente no pasó a mayores, el partido finalizó con normalidad, pero el choque entre Ramos y Lozano se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando el alto nivel de disputa y la entrega del exjugador del Real Madrid y Sevilla.



Vea el momento del corte de Sergio Ramos

Choco Lozano firmando su sentencia en el Santos Laguna. Sin gol y EXPULSADO 🟥.



El hondureño debe salir de ahí por bien de él y del club. Le rajó la cara a Sergio Ramos, aunque claramente sin intención. pic.twitter.com/nqMHcigfdJ — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) September 28, 2025