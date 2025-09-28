Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sergio Ramos sufrió un corte en su cara, en partido contra Santos Laguna; vea el video

Sergio Ramos sufrió un corte en su cara, en partido contra Santos Laguna; vea el video

En el partido entre Monterrey y Santos Laguna por la Liga MX, finalizando el juego el defensor español protagonizó una jugada en la que terminó con sangre. ¡Observe el momento!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Sergio Ramos, en partido frente a Santos Laguna
Sergio Ramos, en partido frente a Santos Laguna
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad