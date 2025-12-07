Vea el gol de Johan Carbonero con Inter de Porto Alegre frente a Bragantino; puso la puntilla final

En una jornada de infarto que definía la suerte de varios históricos en el Brasileirao, el Internacional de Porto Alegre logró asegurar su permanencia en la máxima categoría tras vencer 3-1 al Red Bull Bragantino en el estadio Beira-Rio. El triunfo tuvo acento colombiano, Johan Carbonero apareció en el momento justo para sentenciar el duelo y desatar la euforia de la torcida 'colorada'.

El extremo caucano fue el encargado de anotar el tercer tanto de su equipo, un gol que trajo la tranquilidad definitiva en un partido cargado de tensión. La jugada nació de los pies de Ricardo Mathias, quien filtró un pase preciso al espacio para aprovechar la velocidad del colombiano. Carbonero emprendió una carrera vertiginosa, superando en el uno contra uno a su marcador con potencia y habilidad, para finalmente definir con un violento remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival.

El tanto del jugador de la Selección Colombia no solo adornó el marcador, sino que sirvió como el broche de oro para una temporada complicada. Con esta victoria en la última fecha del campeonato, el Inter espantó los fantasmas del descenso y desde ya comienza a planificar un 2026 con renovadas esperanzas, sabiendo que cuenta en sus filas con un atacante capaz de definir partidos decisivos con jerarquía y explosividad.



Vea el GOL de Johan Carbonero con Inter de Porto Alegre frente a Bragantino

Bolão do Ricardo Mathias, e gol de Carbonero: Internacional 3x0 Red Bull Bragantino pic.twitter.com/mY980Ys7uJ — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) December 7, 2025