'Tino' Asprilla; "homenajes he tenido en Newcastle y Parma; en Colombia eso no lo ha hecho nadie"

El 17 de septiembre de 1997 quedó marcado en la memoria de Faustino Hernán Asprilla, quien en un partido de Champions League anotó triplete para que Newcastle venciera 3-2 a Barcelona, en una noche épica y que aún 28 años después le sirve al colombiano como excusa para recibir homenajes, como el que mañana recibirá del club inglés en la previa de un duelo contra los 'catalanes', en el arranque del famoso torneo europeo en su edición 2025/2026.

El popular 'Tino' viajó desde nuestro país para estar presente en una serie de actividades organizadas por las 'urracas', que poco a poco se han ido conociendo en las redes sociales del club de la Premier League. Y así, hace pocos minutos, el tulueño concedió una entrevista a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para contar con respecto a las muestras de cariño que recibe allí.

"Lo que pasa es que la primera Champions que jugó este club fue esa y se dio ese partido lindo y espectacular en el que se le gana a un Barcelona de estrellas. Nadie daba un peso porque el partido fuera a terminar así. Año tras año cuando arranca la Champions, ese partido se viene a la memoria de todos en Newcastle. Por eso es que estoy por acá", explicó Asprilla inicialmente en el contacto con el equipo radial que lidera Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

Faustino Asprilla, exfutbolista, en medio de un entrenamiento de la Selección Colombia AFP

Además de eso, el jugador mundialista con la Selección Colombia también acotó que "después de tanto tiempo, este mismo partido Newcastle vs. Barcelona se jugará en el mismo estadio de los tres goles, por eso me invitaron, me van a hacer un pequeño homenaje, me toca entrar al estadio y saludar a la gente".

Publicidad

Para el otrora delantero estos gestos le llegan al corazón y por eso destacó que "a mí me han hecho homenajes en Newcastle y también en el Parma. De resto, nada. En Colombia eso no lo ha hecho nadie, ni Nacional, ni Cúcuta, ni mucho menos Cortuluá".

De esa forma, Faustino Asprilla sentirá ese cariño y admiración de los seguidores del cuadro de la Premier League y seguirá cumpliendo la agenda que incluyó algún conversatorio y actividades con una camiseta especial pintada a mano por un artista francés.