JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
'Tino' Asprilla; "homenajes he tenido en Newcastle y Parma; en Colombia eso no lo ha hecho nadie"

Faustino Asprilla se encuentra en Inglaterra y en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con él de la distinción que le harán las 'urracas' este jueves previo a Newcastle vs. Barcelona.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de sept, 2025
Faustino Asprilla (izq.) en su paso por el Newcastle.
AFP

