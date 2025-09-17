¿Luis Díaz, extenuado en Bayern Múnich?; "siempre estaré disponible, hay que estar mentalizados"

Luis Díaz volvió a sumar minutos con Bayern Múnich, esta vez en el debut del conjunto alemán en la Champions League 2025/2026. El de Barrancas estuvo todo el partido en lo que la victoria 3-1 sobre Chelsea en el Allianz Arena. El número '14' no marcó gol, pero cumplió en otras facetas dentro del campo de juego; denotó entrega en lo defensivo.

Luego de lo que fue el partido por la primera fecha del máximo torneo de clubes de Europa, 'Lucho' dio sus conceptos de lo que su desempeño y el de sus compañeros ante los 'blues'.

Luis Díaz en acción de juego con el Bayern Múnich frente al Chelsea por la Champions League. AFP

"Sí, creo que hicimos un partido desde el arranque muy bueno. Ellos (Chelsea) vinieron a hacer su juego, son un gran equipo, tienen grandes jugadores y no iba a ser tan fácil. Tratamos de contrarrestar eso que venían a hacer, preparar nuestro plan de juego y con el gol que marca Cole (Palmer) se meten al partido. Nosotros siempre estuvimos mentalizados en que íbamos a sacar el partido adelante; muy contento por la victoria y descansar ahora, que va a ser súper importante", precisó de entrada Díaz Marulanda a los micrófonos de 'Espn'.

A continuación, la figura de la Selección Colombia fue interrogado en cómo se plantea una Champions con una fase de liga muy larga. 'Lucho' sostuvo que tienen que estar mentalizados para dar lo mejor no sólo en el certamen europeo, sino a nivel local.

"Descansar lo más que podamos, porque van a ser muchos partidos no solamente Champions sino en torneos locales. Tenemos que estar mentalizados del que le toque tiene que dar lo mejor y estar preparado, esto no es de un solo jugador sino del equipo. Estamos tranquilos por esa parte. Ganamos que era importante, iniciar con pie derecho, y muy feliz", indicó.

Por último, Luis Fernando se refirió a cómo está físicamente, si Vincent Kompany, su DT en el Bayern Múnich, lo pondrá en todos los partidos. Desde su llegada al cuadro muniqués, el guajiro acumula varias millas en cancha.

"Simplemente creo que es decisión del entrenador, yo siempre estaré disponible, trataré de recuperarme lo más que pueda para estar a disposición de lo que decida el cuerpo técnico. Trataré de ayudar al equipo, estoy mentalizado en eso, al que le toque jugar va a estar preparado, estar al cien y tratar de descansar", concluyó el deportista de 28 años.

Ahora, el guajiro se concentrará junto a sus compañeros al partido del sábado contra Hoffenheim por la Bundesliga.