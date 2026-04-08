En Barcelona aún lloran fichaje fallido de Luis Díaz, reacción tras gol frentea Real Madrid

La actuación de Luis Díaz en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, no pasó desapercibida en España. Mucho menos en Barcelona, donde su nombre volvió a instalarse en el debate tras confirmar, una vez más, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Así lo reflejó destacado medio que analizó el impacto del colombiano y reavivó la discusión sobre el interés que tuvo el club azulgrana en ficharlo.

El extremo guajiro marcó uno de los goles en el Santiago Bernabéu y, aunque no firmó su mejor partido, fue determinante. “No fue su mejor partido, falló ocasiones y perdió balones que podrían haber ampliado la ventaja del Bayern, pero Luis Díaz volvió a ser decisivo para Vincent Kompany, esta vez en un escenario del más alto nivel”, destacó 'Sport', resaltando que su rendimiento en este tipo de escenarios termina por darle la razón, “poco a poco”, a Deco, director deportivo del Barça, quien lo tenía como prioridad.

Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

El análisis toma aún más relevancia si se recuerda que, durante el pasado mercado de fichajes, Barcelona valoró seriamente la incorporación de Díaz. Sin embargo, la operación no se concretó y el club terminó apostando por Marcus Rashford. Una decisión que, de momento, no ha sido desacertada, pero que inevitablemente se compara con lo que hace el colombiano en la élite europea.



“Si bien es cierto que Marcus Rashford está cumpliendo con creces en el FC Barcelona y se ha erigido en el complemento perfecto de Hansi Flick como una alternativa ideal para Raphinha, la opción favorita que barajaba el pasado verano el director deportivo azulgrana no se está quedando ni mucho menos atrás”, añadió el medio catalán, dejando entrever que la sombra de Díaz sigue presente.

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Y es que el valor diferencial del colombiano radica precisamente en su capacidad para marcar diferencias incluso en días discretos. Su gol en el Bernabéu es la mejor muestra. “Esa es precisamente la excepción que confirma la regla: incluso en un mal día, Luis Díaz logró ver portería y ser decisivo”, subrayó el medio.

La jugada del tanto también generó críticas, especialmente hacia el lateral del Real Madrid, señalado por su fragilidad defensiva. La leyenda del Manchester United, Roy Keane, no se guardó nada: "Ya estoy harto. La misma historia en cada partido importante. La gente no para de hablar de lo bien que pasa el balón, ¿pero y defender?. A este nivel, en la Champions, no puedes desconectar así. Es un error de niños. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? Por favor. Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida".

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Mientras tanto, en Barcelona, cada nueva exhibición de Luis Díaz reabre una herida reciente. El colombiano sigue demostrando que tiene nivel para brillar en la élite y su nombre, inevitablemente, continuará rondando el entorno culé como ese fichaje que pudo ser, pero nunca llegó.