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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Barcelona aún lloran fichaje fallido de Luis Díaz, reacción tras gol frentea Real Madrid

En Barcelona aún lloran fichaje fallido de Luis Díaz, reacción tras gol frentea Real Madrid

"Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich son de estrella mundial", se destacó este miércoles en uno de los medios más importantes de España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Getty

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