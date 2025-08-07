Kompany, DT del Bayern Múnich, sorprendió con sus declaraciones sobre Luis Díaz

Luis Díaz sigue dando pasos firmes en su nueva etapa con el Bayern Múnich. Este viernes, el extremo colombiano disputó su primer partido como titular con el conjunto bávaro, que enfrentó al Tottenham en el Allianz Arena en un duelo amistoso de pretemporada. Fue una actuación contundente por parte del equipo dirigido por Vincent Kompany, que se impuso con un categórico 4-0 sobre el cuadro inglés.

El compromiso representó la segunda aparición del guajiro con la camiseta del Bayern, pero la primera vez que saltó al terreno de juego desde el arranque. Durante los 76 minutos que estuvo en cancha, Díaz mostró destellos de su talento habitual, especialmente en el uno contra uno y en sus desbordes por la banda izquierda, aunque su actuación fue evaluada con una calificación de 6,3, según los datos de la aplicación especializada 'Sofascore'.

Los goles del equipo alemán fueron obra de Harry Kane, quien hizo valer la ley del ex ante su antiguo club, además de Kingsley Coman, Lennart Karl y Johah Kusi-Asare, quienes sellaron una actuación dominante del Bayern frente a un Tottenham que poco pudo hacer para frenar el poder ofensivo del conjunto local.



¿Qué dijo Vincent Kompany de Luis Díaz?

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich de Luis Díaz AFP

Al término del encuentro, el técnico belga Vincent Kompany se mostró satisfecho con el rendimiento del colombiano y destacó su rápida adaptación al grupo, pese a llevar poco tiempo trabajando con el equipo tras su salida del Liverpool.

Publicidad

“Sí, es un jugador de equipo, y para el Bayern eso es importante, definitivamente tenemos esa sensación. Es paradójico, porque en realidad es el más avanzado física y mentalmente en los duelos. Tuvo una muy buena pretemporada en Liverpool, estuvo allí tres semanas. Pero, claro, es el que menos información ha recibido de todos. Solo queremos que se divierta en el partido, para que demuestre lo que puede hacer esta temporada”, declaró Kompany en diálogo con Magenta TV.

Estas palabras reflejan la confianza que el cuerpo técnico deposita en Díaz, quien, con su estilo desequilibrante y explosivo, se perfila como una pieza clave en el nuevo proyecto del gigante bávaro.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Luis Díaz y el Bayern Múnich tendrán su próximo compromiso el martes 12 de agosto, cuando enfrenten al Grasshoppers en otro duelo amistoso de preparación. El partido está programado para las 11:00 a. m. (hora colombiana), y se espera que el colombiano vuelva a tener minutos mientras continúa afianzándose en el esquema de Kompany.