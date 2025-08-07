Mensaje claro de DT del Bayern para Luis Díaz y compañía, pese a golear al Tottenham

Bayern Múnich goleó este jueves al Tottenham 4-0 y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena, y de paso, consiguió su segunda victoria de la pretemporada 2025/26. Luis Díaz jugó 75 minutos en los 'bávaros' y volvió dejar gratas sensaciones dentro del campo de juego, incluso, hizo ver mal por la banda al argentino 'Cuti' Romero.

Tras el juego de preparación, el director técnico del equipo 'bávaro', Vincent Kompany, hizo sus reflexiones de lo que fue el desempeño de sus dirigidos, enviándoles un mensaje claro para 'Lucho' Díaz y compañía limitada.

Luis Díaz en Bayern Munich vs. Tottemham, en juego de pretemporada. AFP

"Sigue siendo uno de nuestros primeros partidos. Los chicos jugaron bien, pero debemos mantener la calma; aún tenemos mucho trabajo por delante", empezó diciendo el timonel belga en declaraciones que recogen la página oficial de la escuadra muniqués.

Kompany siguió con su análisis de lo que fue la presentación contra los 'spurs' en el Allianz Arena, le gustó que los suyos nunca bajaron el 'pie del acelerador', pero complementó que esto apenas comienza.

"La preparación mental es importante, y lo demostramos hoy (jueves). Fue un poco sorprendente que los chicos tuvieran una actuación tan buena; no me lo esperaba. Normalmente, uno siente que se necesitan cinco o seis semanas, pero solo tuvimos cinco sesiones de entrenamiento adecuadas, y ver a los chicos jugar así, con esta intensidad, fue divertido. Pero este no es el final para nosotros, la preparación apenas comienza, y tenemos que crear las condiciones físicas necesarias", terminó por precisar el director técnico del Bayern Múnich.



Más reacciones de los protagonistas

Por su parte, Harry Kane, autor de uno de los goles y quien además erró un penalti, sostuvo que "fue una actuación realmente buena. Dominamos el partido de principio a fin y mantuvimos un buen ritmo. Fue un paso en la dirección correcta, la intensidad fue muy buena; nunca dejamos que el partido se nos escapara, ni siquiera con los cambios".

Kane, de 32 años, jugó en Tottenham y se mostró emotivo por volver a enfrentarlos. "Fue un buen partido nuestro. Jugar contra el Tottenham es, obviamente, emotivo; estuve allí mucho tiempo, pero cuando estás en el campo, intentas dar lo mejor de ti por tu equipo. Fue un placer volver a ver a los chicos del Tottenham".

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Será este martes 12 de agosto cuando enfrenten en partido de pretemporada al Grasshopper suizo, en juego que se disputará en el Estadio Letzigrund y tiene un horario de inicio las 11:00 de la mañana, de Colombia.