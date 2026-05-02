Deportivo Cali es de los equipos que busca uno de los últimos cupos a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026. El elenco 'azucarero' tendrá este domingo, en la jornada 19, un duro reto en el Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué, contra el Deportes Tolima.

La victoria en el clásico vallecaucano frente al América por 1-0, le permitió a los dirigidos por Rafael Dudamel llegar con chances a esta decisiva fecha del rentado nacional. Actualmente, el 'verdiblanco' suma 26 puntos, ubicándose en la novena casilla y con una diferencia de gol de +4.

Por el lado del 'vinotinto y oro' está clasificado a la fase final de la Liga BetPlay I-2026 (tiene 30 puntos), y la intención contra los 'azucareros' es hacer respetar su localía para tratar de escalar lugares en la tabla general que lidera Atlético Nacional, pensando en el sorteo.

Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano. X de @DeportivoCaliCP

¿Qué necesita el Deportivo Cali para clasificar a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026?

En primera instancia, deberá ganarle al Tolima, en Ibagué, pero no depende de sí mismo. Cali debe esperar que Medellín no gane su compromiso contra Águilas Doradas y lo supere la diferencia de gol (Cali tiene + 4 y el DIM + 3).



Si empatan contra el 'vinotinto y oro', el 'azucarero' deberá esperar que Internacional de Bogotá derrote por más de dos goles a Santa Fe, en El Campín, y que Medellín y Millonarios ( juega contra Alianza en Valledupar), no ganen.

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Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026

Día: domingo 3 de mayo del 2026

Jornada: fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Hora: 3:30 de la tarde.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

TV: Cerrada

ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto con la definición de esta jornada 19, para que se agende y no se lo pierda.

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Los convocados del Deportivo Cali: