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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026

Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026

El 'azucarero' viaja a Ibagué con opciones de clasificar a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026. ¡Agéndese y no se pierda este domingo Tolima vs. Deportivo Cali, por la jornada 19!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Deportivo Cali visita al Tolima en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Cali visita al Tolima en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.
X de @DeportivoCaliCP

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