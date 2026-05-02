Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Liga BetPlay I-2026

Medellín vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Liga BetPlay I-2026

Medellín es uno de los equipos que lucha por uno de los últimos cupos a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026. ¡Agéndese este domingo con la fecha 19!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
Comparta en:
Medellín recibe a Águilas Doradas en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.
Medellín recibe a Águilas Doradas en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad