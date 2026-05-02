Medellín vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Liga BetPlay I-2026

La Liga BetPlay I-2026 define este domingo a los dos últimos equipos clasificados a los 'play-offs', y uno de esos clubes que lucha por uno de esos lugares es Independiente Medellín. El 'poderoso de la montaña' medirá fuerzas contra Águilas Doradas.

Los dirigidos de forma interina por Sebastián Botero suman en la actualidad 26 puntos, ubicándose en la décima casilla y con una diferencia de gol de +3.

En estos momentos, Internacional de Bogotá y Santa Fe tienen esos cupos de privilegio (séptimo y octavo lugar). Pero hay que indicar que los dos clubes bogotanos se enfrentarán entre sí este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Medellín en el partido contra Boyacá Chicó de la jornada 10 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

¿Qué necesita Independiente Medellín para clasificar a los 'play-offs'?

Para estar en esta fase del campeonato, el rojo de la montaña debe ganarle a Águilas Doradas y esperar dos resultados específicos; el primero es que Deportivo Cali no le gane al Tolima en el Manuel Murillo Toro, y que Santa Fe pierda frente a Internacional de Bogotá.



Sólo dándose esta combinación de resultados, el Medellín superará en la tabla a sus rivales directos para clasificar a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026.



Medellín vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Liga BetPlay I-2026

En ese orden de ideas, este vital compromiso por la jornada 19 entre 'poderosos' y 'dorados' se jugará este domingo 3 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot, con horario de inicio de las 3:30 de la tarde. Y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, Win.

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Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado de esta importante fecha 19, para que no se lo pierda y se agende.

Medellín clasificó a la fase de grupos, en la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP.

Terna arbitral para este juego

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