Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV, con Luis Díaz como protagonista en Bayern Múnich

Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV, con Luis Díaz como protagonista en Bayern Múnich

Miércoles de Champions League y se definen los últimos equipos que clasificados a los cuartos de final. Luis Díaz y Bayern Múnich esperan confirmarse. ¡Agéndese para HOY!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta, en Bérgamo.
Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta, en Bérgamo.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad