Este miércoles 18 de marzo se definen los últimos equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, y el Bayern Múnich que tiene en sus filas a Luis Díaz, buscará sentenciar la eliminatoria contra Atalanta en el Allianz Arena.

Los 'bávaros' ganaron 1-6 en Bérgamo, y ahora en su casa y ante su gente, el objetivo es mantener el tablero a su favor para instalarse en la siguiente ronda del máximo torneo de clubes de Europa. Se espera que en este partido frente a la 'dea' sea de la partida Díaz Marulanda.

Barcelona vs. NewCastle: champions league AFP

La jornada para este día comienza en el Camp Nou donde el Barcelona enfrentará al Newcastle. Los dirigidos por Hansi Flick lograron igualar 1-1 en tierras inglesas la semana pasada, gracias a la anotación en los últimos instantes del compromiso de Lamine Yamal.



Más tarde, se disputarán tres juegos en simultáneo. Uno de ellos lo protagonizarán Tottenham y Atlético de Madrid en Londres. Los 'colchoneros' se impusieron en la ida de los octavos de final por marcador de 5-2, por lo que esperan sentenciar la llave frente a los 'spurs', quienes por su parte tratarán de darle la vuelta a la eliminatoria.

Publicidad

Además, Liverpool medirá fuerzas contra el Galatasaray, escuadra que no contará con Dávinson Sánchez por acumulación de amarillas, pero se espera que Yaser Asprilla sume minutos en los 'leones' de Estambul. En esta llave se impone, por ahora, el equipo turco 1-0.

Por último, el Allianz Arena será el escenario de una nueva presentación del Bayern Múnich en el máximo torneo de clubes en Europa. Pese a que el marcador global está inclinado a su favor por 6-1, los 'grande de Baviera' no se fían, ya que al frente tienen a un rival de bastante juego ofensivo y muy vertical.

Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich. Getty

Publicidad

Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV con Luis Díaz como protagonista en Bayern Múnich

Barcelona vs. Newcastle



Día: miércoles 18 de marzo del 2026.

miércoles 18 de marzo del 2026. Hora: 12:45 de la tarde (de Colombia).

12:45 de la tarde (de Colombia). Estadio : Camp Nou (Barcelona).

: Camp Nou (Barcelona). TV: Espn y Disney + Premium

Espn y Disney + Premium ONLINE: www.golcaracol.com

Tottenham vs. Atlético de Madrid



Día: miércoles 18 de marzo del 2026.

miércoles 18 de marzo del 2026. Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

3:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Tottenham Hotspur Stadium (Londres).

Tottenham Hotspur Stadium (Londres). TV: Espn 5 y Disney + Premium

Liverpool vs. Galatasaray



Día: 18 de marzo del 2026.

18 de marzo del 2026. Hora : 3:00 de la tarde (de Colombia).

: 3:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Anfield (Liverpool).

Anfield (Liverpool). TV: Espn 2 y Disney+ Premium.

Bayern Múnich vs. Atalanta

