James Rodríguez puso la cara: "Culpar gente es muy fácil; ahora, hay que estar callados"

James Rodríguez no tuvo su mejor debut con la camiseta del Minnesota United. Luego de no haber sido convocado contra Austin, permanecer en el banco de suplentes frente a Cincinnati y perderse el duelo con Nashville, por lesión, dijo presente en la dura derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps, por la fecha 4 de la MLS. Allí, no fue titular, sino que entró al minuto 65.

Dicho encuentro tuvo una curiosidad y es que el mediocampista colombiano se reencontró con Thomas Müller. Recordemos que ambos compartieron en el Bayern Múnich. Al respecto, el cucuteño habló. "Con él, jugué dos años, fue lindo y chévere. Teníamos feeling bueno dentro del campo, hicimos goles, ganamos muchas cosas juntos", afirmó de entrada el número '10'.

"Fue bueno verlo de buena manera, un jugador que dentro del mundo del fútbol es icónico, una leyenda para mí. Con las personas que tú jugaste y te llevaste bien, siempre deseas que sigan en el mismo éxito", puntualizó sobre el tema. Sin embargo, como todo un líder y referente, James Rodríguez puso la cara y se refirió a la abultada goleada que sufrieron.

"Todos saben que la derrota fue algo dura, pero yo he pasado por etapas así también, he perdido por muchos goles, no muchas veces a lo largo de mi carrera, pero sí sé cómo se sale de todo esto. Hay que entrenar fuerte en la semana y el día de siguiente juego hacer el máximo para poder ganar. Ahora es muy fácil hablar y culpar gente, señalando a varios", expresó.



James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps, por la MLS AFP

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Pero no fue lo único, ya que lejos de hacerle el quite al tema, ahondó más en su respuesta. "Ahora, hay que estar callados, entrenar fuerte y estar apto para el fin de semana. Esta caída tiene que tocar dentro del ego de cada uno de nosotros, saber que no es algo fácil, pero tenemos el siguiente partido para ganar, jugar bien y estamos en casa que es clave", sentenció.

Por último, fue consultado sobre su futuro, teniendo en cuenta que, por ahora, firmó por seis meses, con opción de extenderlo hasta finales de 2026. "Voy día a día. No quiero pensar en el futuro, porque pensar en lo que viene no es bueno. Siempre vivo el día a día, el presente. Por ahora estoy aquí, quiero ayudar, ya luego del Mundial veremos cosas", culminó.