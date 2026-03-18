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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez puso la cara: "Culpar gente es muy fácil; ahora, hay que estar callados"

James Rodríguez puso la cara: "Culpar gente es muy fácil; ahora, hay que estar callados"

A pesar de que lleva poco tiempo en la MLS, el mediocampista colombiano, James Rodríguez, demostró que ya es un líder y referente en el Minnesota United.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
AFP

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