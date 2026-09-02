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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero le dio la clasificación a Boca Juniors a semifinales de Copa; figura en los penaltis

Álvaro Montero le dio la clasificación a Boca Juniors a semifinales de Copa; figura en los penaltis

Demostrando que una de sus virtudes es atajar los cobros desde el punto blanco, Álvaro Montero se lució con dos cobros detenidos contra Vélez Sarsfield.

Por: AFP
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, fue figura en la Copa Argentina
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, fue figura en la Copa Argentina
Getty Images

Boca Juniors estuvo cerca de quedar eliminado en los 90 minutos, pero el arquero colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe en la definición por penales y condujo al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse 4-3 a Vélez Sarsfield tras un empate sin goles.

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Durante buena parte del encuentro Boca fue el que dominó y dispuso de las mejores ocasiones para quedarse con la victoria, pero desmejoró luego de los cambios y Vélez fue el que se arrimó al triunfo en los últimos minutos.

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De hecho, el Fortín tuvo una chance inmejorable ya en tiempo de descuento, cuando el arquero Álvaro Montero le cometió penal a Simón Escobar, pero Dilan Godoy (90+1') estrelló su tiro en el poste derecho.

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Ya en la definición por penales, Montero se lució al atajar los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que por Boca anotaron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios, y el único que erró fue el ecuatoriano Enner Valencia, que todavía no pudo anotar desde su llegada al club auriazul.

Llegado hace un par de meses a Boca, Montero ya había sido decisivo en otra dramática definición por penales para el Xeneize, cuando eliminó al chileno O'Higgins en la Copa Sudamericana.

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Boca, cuatro veces campeón de la Copa Argentina, se enfrentará en los cuartos de final con Racing, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.

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La fase de cuartos de la Copa Argentina se completa con los partidos Deportivo Riestra-Banfield, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Platense-Estudiantes de La Plata.

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