Juan Fernando Quintero confirmó su retiro de la Selección Colombia: así anunció la noticia

Juan Fernando Quintero confirmó una decisión que ya había comenzado a tomar fuerza después de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista antioqueño reveló que decidió dar un paso al costado del combinado nacional y explicó las razones que lo llevaron a comunicarle su determinación al cuerpo técnico y a sus compañeros.

En entrevista con WIN Sports, ‘Juanfer’ habló de su futuro en 'la tricolor' y aseguró que la frustración por lo ocurrido en la Copa del Mundo fue determinante para tomar una decisión que, según sus palabras, también busca abrirle espacio a una nueva generación de futbolistas.

"Le dije al entrenador que daba un paso al costado porque sentí que llegó mi momento tras la frustración del Mundial", manifestó Quintero, quien explicó que hizo saber su decisión tanto al cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo como a los jugadores de la Selección.

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El futbolista añadió que su determinación también está relacionada con la necesidad de permitir que otros jugadores tengan la oportunidad de asumir responsabilidades dentro del equipo nacional.



"Así se lo hice saber al cuerpo técnico y a los jugadores. Es dar la oportunidad para que otros lleguen y asuman", señaló.

Juan Fernando Quintero y su adiós a la Selección Colombia

La decisión de Quintero llega después de una participación mundialista que terminó de manera amarga para Colombia. 'La tricolor' quedó eliminada frente a Suiza en los penaltis, luego de un empate que extendió el partido hasta la definición desde el punto blanco.

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Tras aquella eliminación, el mediocampista ya había dejado abierta la posibilidad de no continuar con el combinado nacional. En ese momento, sus palabras generaron incertidumbre sobre su futuro, pero ahora el propio jugador confirmó que tomó la determinación de apartarse.

A sus 33 años, Quintero cierra así una etapa importante con la Selección Colombia, con la que disputó diferentes procesos y protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera internacional.

Su nombre quedó especialmente ligado al Mundial de Brasil 2014, donde marcó un gol ante Costa de Marfil y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de aquella generación. También tuvo participación en Rusia 2018 y Qatar 2022, antes de disputar su último Mundial en 2026.

“Llegó mi momento”, fue la contundente reflexión de Juan Fernando Quintero para explicar una decisión que marca el final de su etapa con la Selección Colombia.