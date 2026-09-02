Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 3-2 Millonarios

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene y, poco a poco, se pone al día. De hecho, este miércoles 2 de septiembre, se llevó a cabo un encuentro adelantado, válido por la fecha 16, teniendo en cuenta que cuando llegue el momento de disputar dicha jornada, se desarrollarán una serie de actividades extradeportivas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Independiente Santa Fe y Millonarios escribieron una nueva página del clásico capitalino, que estaba lleno de condimentos, especialmente por lo ocurrido en los últimos días. Por un lado, el 'león' eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, tras vencerlo en penaltis en el Monumental, y, por el otro, el 'embajador' había quedado sin técnico por la salida de Fabián Bustos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026