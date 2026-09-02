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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 3-2 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 3-2 Millonarios

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, se jugó una nueva edición del clásico capitalino, en un partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Leonardo Castro y Emanuel Olivera en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2026
Leonardo Castro y Emanuel Olivera en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene y, poco a poco, se pone al día. De hecho, este miércoles 2 de septiembre, se llevó a cabo un encuentro adelantado, válido por la fecha 16, teniendo en cuenta que cuando llegue el momento de disputar dicha jornada, se desarrollarán una serie de actividades extradeportivas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Independiente Santa Fe y Millonarios escribieron una nueva página del clásico capitalino, que estaba lleno de condimentos, especialmente por lo ocurrido en los últimos días. Por un lado, el 'león' eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, tras vencerlo en penaltis en el Monumental, y, por el otro, el 'embajador' había quedado sin técnico por la salida de Fabián Bustos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónClubPJDGPTS
1América7+1317
2Tolima6+313
3Atlético Nacional5+812
4Medellín5+312
5Millonarios7+311
6Llaneros7+111
7Bucaramanga6+210
8Once Caldas6+49
9Santa Fe6+29
10Águilas Doradas5+29
11Deportivo Cali6+28
12Cúcuta7-58
13Internacional de Bogotá7-27
14Fortaleza7-26
15Deportivo Pereira405
16Jaguares6-55
17Junior5-42
18Alianza6-72
19Boyacá Chicó5-102
20Pasto7-81
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