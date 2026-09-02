Santa Fe despertó y superó a Millonarios con un 3-2, en un clásico que tuvo goles y polémicas

Este miércoles, Santa Fe superó 3-2 a Millonarios y le dio una alegría a sus hinchas en el estadio El Campín, en duelo adelantado de la fecha 16 de la Liga Betplay II 2026. El clásico tuvo buenos goles, también un par de polémicas y un expulsado, como quiera que Helibelton Palacios vio la roja a pocos instantes del pitazo final. Los azules se quedaron con 11 puntos, mientras que los rojos llegaron a 9 unidades.

En la capital colombiana, las emociones se comenzaron a sentir desde las primeras de cambio. Y prueba de ello fue que en el primer ataque, los azules encontraron la apertura del marcador por intermedio de Daniel Ruiz, quien recibió un balón en el área y definió de la mejor manera para silenciar a los seguidores de los 'cardenales'.

Esa fue solamente la cuota inicial para un compromiso que tenía mucho más espectáculo para dar a los espectadores que llegaron al escenario deportivo. De esa manera, antes de finalizar la parte inicial, un error evidente de Sebastián Valencia fue aprovechado por Johan Torres, quien definió cruzado para vencer a Javier Burrai, el arquero de los 'embajadores'.

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Ya para la parte complementaria, el que entró despierto fue Santa Fe, que impulsado por el talento de Franco Fagundez creció y mandó en el terreno de juego. El premio para los de Pablo Repetto llegó con un nuevo tanto, ahora del uruguayo que mandó el esférico al fondo de la red. Ahí la jugada previa llegó por el sector del referido Valencia, que ni vio pasar a Helibelton Palacios al ataque.



Ahí se escuchó el bullicio y la alegría de los hinchas santafereños, para los que vino otro regalo, gracias a un golazo de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien de un certero y potente zapatazo para anotar el tercero de la noche capitalina.

Con el 3-1, todos en El Campín creyeron que ya estaba definido el juego, pero en la siguiente acción apareció Andrey Estupiñán para descontar y devolverle el alma a un Millonarios que tuvo chispazos y que decayó en el complemento.

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La polémica no faltó en el clásico de Bogotá, porque en una jugada en el área, Cristian Mafla tocó el balón con la mano y en primera instancia, el árbitro Wilmar Roldán decretó penalti, pero instantes después el VAR lo llamó la reversar su decisión por un fuera de lugar.

Ya antes, en la etapa inicial, a Hugo Rodallega se le anuló un tanto por un milimétrico fuera de juego.

Al final, aunque Millonarios siguió atacando, lanzó pelotazos al área e incluso con Santa Fe con un hombre menos por la expulsión del lateral Palacios, la paridad no se dio. Tras 90 minutos y algo más, el triunfo fue para el león con un 3-2.

Leonardo Castro y Emanuel Olivera en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2026 Colprensa