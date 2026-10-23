Vea aquí la asistencia de lujo de Daniel Muñoz, en Ipswich vs. Nottingham Forest, por Premier League

Daniel Muñoz se vistió de asistidor en el gol de Nottinhgam Forest, que este viernes, visitó a Ipswich por la octava jornada de la Premier League.
Tras un pase de Morgan Gibbs-White, el extremo antioqueño le puso un grandioso centro a Neco Williams, quien definió con una total libertad para establecer el 0-1 parcial a favor de los dirigidos por el austriaco Oliver Glasner. Esto cuando el cronométro marcaba los 12 minutos de juego.
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Vea acá la asistencia de Daniel Muñoz, en Ipswich Town vs. Nottingham Forest:
¡ASISTENCIA COLOMBIANA EN LA #PREMIERLEAGUE! Daniel Muñoz sacó un centro PERFECTO y el ex-Liverpool Neco Williams estampó el primero de Nottingham Forest vs. Ipswich.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026
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