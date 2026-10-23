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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea aquí la asistencia de lujo de Daniel Muñoz, en Ipswich vs. Nottingham Forest, por Premier League

Vea aquí la asistencia de lujo de Daniel Muñoz, en Ipswich vs. Nottingham Forest, por Premier League

El lateral antioqueño le puso un exquisito centro a Neco Williams, quien definió a con total libertad, para poner el primer gol del compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest
Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest
AFP

Daniel Muñoz se vistió de asistidor en el gol de Nottinhgam Forest, que este viernes, visitó a Ipswich por la octava jornada de la Premier League.

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Tras un pase de Morgan Gibbs-White, el extremo antioqueño le puso un grandioso centro a Neco Williams, quien definió con una total libertad para establecer el 0-1 parcial a favor de los dirigidos por el austriaco Oliver Glasner. Esto cuando el cronométro marcaba los 12 minutos de juego.

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