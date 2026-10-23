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Gol Caracol  / Balón de Oro 2026, gala de premiación; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Balón de Oro 2026, gala de premiación; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

El London Palladium Theatre en Londres, Inglaterra, será testigo de un nuevo ganador del Balón de Oro, donde Yamal, Kane y Mbappé se perfilan como los grandes favoritos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro
Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro
AFP

La cuenta regresiva terminó. Este lunes 26 de octubre, las principales figuras del fútbol internacional se reunirán en Londres para celebrar la edición número 70 del Balón de Oro, el prestigioso galardón que reconoce a los mejores futbolistas del mundo. La expectativa está puesta en quién sucederá a Ousmane Dembélé, ganador de la categoría masculina en 2025.

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¿Cuándo y a qué hora es la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra. El evento comenzará a las 8:00 p.m. (hora de Inglaterra), es decir, a las a las 2:00 de la tarde, en Colombia.

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La gala será conducida por Thierry Henry, leyenda del fútbol francés, y la presentadora deportiva, Kate Scott. Además del premio masculino, se entregarán reconocimientos en las categorías femenina, mejor jugador joven, mejor arquero, entrenadores, equipos, goleadores del año y más.

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¿Dónde ver EN VIVO el Balón de Oro 2026 por TV y ONLINE?

Los aficionados podrán seguir la ceremonia a través de diferentes plataformas, dependiendo de su país.

En Colombia, la transmisión se podrá ver a través de ESPN y Disney+. También se anunció la emisión internacional mediante DAZN, plataforma que ofrecerá la gala gratuitamente en numerosos mercados.

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Para quienes prefieran seguirla por internet, en el portal de Gol Caracol encontrarán el minuto a minuto de la ceremonia.

Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
AFP

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¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé figuran entre los nombres que concentran la atención de los aficionados. El español buscará convertir su talento y protagonismo en un reconocimiento histórico, mientras que el delantero inglés y la estrella francesa aspiran a quedarse con el máximo premio individual.

Sin embargo, la competencia incluye otras figuras de primer nivel, como Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y el colombiano, Luis Díaz, quien también aparece entre los nominados.

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La elección promete una noche de emociones y debate futbolístico, con candidatos de distintas ligas y selecciones disputando el reconocimiento.

La ceremonia también tendrá un significado especial: por primera vez, Londres será la sede del Balón de Oro, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio en 1956.

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Este lunes se conocerá quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial y escribirá su nombre en la historia del deporte.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé están luchando 'mano a mano' por ser el máximo artillero en España.
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