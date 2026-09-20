Santa Fe se quedó con el clásico y paso a la final en Liga Femenina; 3-4 en el global a Millonarios

Un cupo a la gran final de la Liga Femenina 2026 estaba en juego. Millonarios y Santa Fe los equipos que lucharon por esa posibilidad, bajo un marco espectacular en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que vibró de principio a fin con la serie entre ‘embajadoras’ y ‘leonas’; éstas últimas jugarán la definición por el título frente a Deportivo Cali.

Si el duelo de ida de las semifinales fue parejo, con goles y gran espectáculo, el de vuelta, no fue la excepción. Tanto Angie Vega como Omar Ramírez pusieron en cancha a lo mejor de sus planteles, y sus jugadoras no fallaron. Hubo llegadas de lado y lado, luciéndose las arqueras con buenas tapadas bajo los tres palos.

Finalmente, Santa Fe avanzó a la gran final del certamen actual del balompié femenino de nuestro país, al imponerse 3-4 en el marcador global.

Daniela Garavito, jugadora de Santa Fe femenino. Foto oficial de Santa Fe femenino

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¿Cómo se presentó el duelo en El Campín?

Fue un encuentro intenso, con Mariana Zamorano de las ‘leonas’ probando de pelota quieta y atajó la golera de Millonarios, Saray Rodríguez.

Respondieron a continuación las azules con Lina Gómez, pero las rojas se vieron ‘firmes’ atrás.

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Pero tiempo más tarde, al 36 de juego. Daniela Garavito puso el 0-1 para Santa Fe. La anotación de las vigentes subcampeonas fue una gran transición de defensa a ataque que culminó en anotación.

El telón del primer tiempo cerró 0-1 para las ‘cardenales’, y en el global, 2-3.

Acción de juego entre Millonarios y Santa Fe por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Millonarios femenino

Pero en la segunda parte, Millonarios estableció el 1-1 en el tablero al minuto 57. Tras un centro al área de Lina Gómez, Isabela Sánchez apareció en medio de las centrales rojas, y de un cabezazo, emparejó las acciones en el El Campín. A esta altura, el global estaba 3-3.

No obstante, la alegría le duró poco a las ‘embajadoras’, debido a que Santa Fe volvió a ponerse en ventaja. Mariana Zamorano no dudó cuando las zagueras de Millonarios lo hicieron, y tras controlar el balón, remató arriba para volver a adelantar a su escuadra.

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Santa Fe mantuvo el ritmo, controló los últimos instantes, y tras una serie batallada y sufrida, volvió a instalarse en una nueva final de la Liga Femenina.