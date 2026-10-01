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Gol Caracol  / Raphinha ya está en Barcelona tras lesionarse con Brasil: ¿cuándo volverá a jugar?

Raphinha ya está en Barcelona tras lesionarse con Brasil: ¿cuándo volverá a jugar?

El extremo del Barcelona, Raphinha, se lesionó en juego de fogueo de Brasil frente a Australia y genera preocupación en el conjunto 'culé'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Raphinha, jugador de Brasil
Raphinha, jugador de Brasil
AFP

El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' llegó este jueves a Barcelona, donde está previsto que este viernes se someta a más pruebas médicas para determinar la evolución del edema muscular en la parte posterior del muslo derecho que sufrió con la selección de su país.

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Raphinha, máximo goleador del Barça en este inicio de temporada, con catorce goles, doce de los cuales le sitúan como pichichi de LaLiga EA Sports (Primera División española), abandonó al descanso el amistoso ante Australia, disputado el martes, después de sentir molestias.

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) liberó de los próximos compromisos de la 'Canarinha' "por precaución" al delantero del Barcelona, que ya fue sometido el miércoles a un examen médico, que detectó un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.

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Será este viernes cuando se prevé que los servicios médicos del Barça sometan al futbolista de Porto Alegre a nuevas pruebas, según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana, que precisaron que, si las molestias no revisten gravedad, no se actualizará el estado del jugador mediante un comunicado.

El regreso de Raphinha a Barcelona después de los dos amistosos disputados contra Australia es el segundo de un jugador azulgrana en esta ventana de 'parón' de selecciones. Anteriormente tuvo que abandonar la convocatoria de la selección española Eric Garcia a causa de molestias en la rodilla izquierda, unos problemas que no revisten mayor gravedad.

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