Escándalo en Turquía; Galatasaray, de Dávinson Sánchez, uno de los clubes involucrados

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha denunciado a unos 450 dirigentes de clubes, entre ellos algunos de los más importantes del país, en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales.

El anuncio, publicado en la página web de la federación, se produce 48 horas después de la comunicación de la detención del máximo responsable del arbitraje turco y de otros seis sospechosos de corrupción.

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El comunicado no establece ningún vínculo entre los dos casos, pero sí hace referencia a la suspensión, hace un año, de 149 árbitros debido a sospechas de implicación en un escándalo de apuestas.

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"En el marco de la investigación sobre apuestas llevada a cabo por la TFF, se ha decidido que las siguientes personas (...) sean remitidas ante la Comisión de Disciplina del fútbol profesional", indicó la federación, presentando una lista de 448 nombres.



Todos "han ejercido funciones de dirigentes en clubes que compiten (en el máximo nivel turco) durante la temporada 2026-2027, y han sido identificados como personas que realizaron apuestas mientras ocupaban sus cargos en los últimos cinco años", se precisa.

La lista incluye varias decenas de nombres procedentes de clubes de la élite, entre ellos el presidente del Trabzonspor, el vicepresidente del Besiktas, varios antiguos y actuales dirigentes del Galatasaray, así como tres exdirigentes del Fenerbahçe.

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A comienzos de esta semana, siete responsables arbitrales, entre ellos el presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, fueron detenidos por presunta corrupción.

En concreto, están acusados de "injerencia en el establecimiento de las clasificaciones de los árbitros, en las designaciones (para los partidos), en los procesos de puntuación y nombramiento, así como en los exámenes sobre las reglas", precisó el ministro de Justicia Akin Gürlek.