Dimayor se pronunció por 'monedazo' a Daniel Torres; "por primera vez se identificó al agresor"

La Dimayor se pronunció sobre la agresión que sufrió Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, en el compromiso frente a Independiente Medellín, disputado en el estadio Metropolitano de Itagüí. El mediocampista recibió un monedazo por parte de un hincha cuando acababa de ser sustituido, un hecho que generó rechazo y reabrió el debate sobre la seguridad en los escenarios deportivos del país.

A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que, en este caso, fueron identificados los presuntos responsables y confirmó que el futbolista acudió a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, Dimayor señaló: "En ese sentido, queremos destacar que, por primera vez en un caso de esta naturaleza, y tras la agresión sufrida por el jugador de Independiente Santa Fe, Daniel Torres, fueron identificados los presuntos responsables de estos hechos. Como consecuencia de ello, el jugador afectado instauró la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que cuenta con el acompañamiento y coadyuvancia de Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y la DIMAYOR".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, expresa su profunda preocupación y rechazo… pic.twitter.com/NohISEeXZd — DIMAYOR (@Dimayor) October 8, 2026

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La organización también manifestó su preocupación por los episodios de violencia que se han registrado en diferentes estadios del país y rechazó las conductas que ponen en riesgo a jugadores y aficionados. En el documento, expresó: "Hay profunda preocupación y rechazo frente a los recurrentes actos de violencia y vandalismo que se vienen presentando en distintos escenarios deportivos del país, situaciones que atentan contra la integridad de los protagonistas del espectáculo, afectan a los aficionados y empañan la esencia misma del Fútbol Profesional Colombiano".

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Además, la Dimayor consideró que la identificación de los presuntos responsables representa un avance frente a este tipo de situaciones y advirtió sobre las consecuencias que deben afrontar quienes incurran en estos comportamientos. "Este hecho marca un precedente importante en la lucha contra la violencia en el fútbol y envía un mensaje claro: quienes cometan actos vandálicos dentro de un estadio deberán responder ante las autoridades competentes. El Fútbol no tiene cabida para estas personas", indicó.



En esa misma línea, hizo un llamado a las autoridades para que actúen frente a estos hechos: "Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades judiciales, de policía y administrativas para que actúen con el mayor rigor y celeridad frente a estos comportamientos y adopten las medidas necesarias para sancionar ejemplarmente a quienes, con sus acciones, ponen en riesgo la seguridad y la convivencia en los estadios del país".

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con la prevención de la violencia y la construcción de espacios seguros para los aficionados, especialmente para las familias y los niños que asisten a los partidos del fútbol colombiano.