Vea el gol de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athletico Paranaense, en el Brasileirao

Athlético Paranaense visitó a Chapecoense por la fecha 30 del Brasileirao y el colombiano Kevin Viveros anotó gol.
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En un tiro de esquina, Gilberto peinó la pelota de cabeza y Viveros apareció en el segundo palo y la mandó al fondo de la red.
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Viveros se consolida como el máximo goleador del Brasileirao con 20 goles.
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Vea el gol de Kevin Viveros:
🚨GOOOL! 🇨🇴 Kevin Viveros!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 12, 2026
Chapecoense 0 - [3] Athletico-PR pic.twitter.com/HcI9H1mVXs