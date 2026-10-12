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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athletico Paranaense, en el Brasileirao

Vea el gol de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athletico Paranaense, en el Brasileirao

Este lunes, el delantero colombiano Kevin Viveros anotó el tercer gol en la victoria de Athletico Paranaense sobre Chapecoense, en el fútbol brasileño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Foto oficial del Athletico Paranaense.

Athlético Paranaense visitó a Chapecoense por la fecha 30 del Brasileirao y el colombiano Kevin Viveros anotó gol.

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En un tiro de esquina, Gilberto peinó la pelota de cabeza y Viveros apareció en el segundo palo y la mandó al fondo de la red.

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Vea el gol de Kevin Viveros:

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