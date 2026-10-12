Vea el gol de Kevin Viveros en Chapecoense vs. Athletico Paranaense, en el Brasileirao

Athlético Paranaense visitó a Chapecoense por la fecha 30 del Brasileirao y el colombiano Kevin Viveros anotó gol.

En un tiro de esquina, Gilberto peinó la pelota de cabeza y Viveros apareció en el segundo palo y la mandó al fondo de la red.

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Viveros se consolida como el máximo goleador del Brasileirao con 20 goles.

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Vea el gol de Kevin Viveros:

