Vea el golazo de Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama vs. Coritiba, por el Brasileirao

Este sábado, Vasco da Gama recibió en casa a Coritiba, por el duelo correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao.
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Y Carlos Andrés Gómez nuevamente fue protagonista con el cuadro de Río de Janeiro, orquestando una gran jugada individual, que terminó en golazo.
El colombiano, que recibió la pelota en el costado izquierdo y, enganchando hacia adentro, se perfiló y remató con la zurda.
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Vea el golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama:
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! ANDRÉS GOMES É O VASCO DA GAMA! pic.twitter.com/wBuNhFEiMS— 🥇 🜊 ᶜʳᵛᵍ 🇧🇻🪓#VasCrefilhoSAF🏴☠️⚫💢 𝑪𝑹𝑽𝑮⚪ (@vgTerrordeurubu) September 20, 2026