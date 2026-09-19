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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama vs. Coritiba, por el Brasileirao

Vea el golazo de Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama vs. Coritiba, por el Brasileirao

Este sábado, el joven extremo colombiano anotó un auténtico golazo en el fútbol brasileño, para la victoria 5-0 de Vasco da Gama.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Foto oficial del Vasco da Gama

Este sábado, Vasco da Gama recibió en casa a Coritiba, por el duelo correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao.

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Y Carlos Andrés Gómez nuevamente fue protagonista con el cuadro de Río de Janeiro, orquestando una gran jugada individual, que terminó en golazo.

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Vea el golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama:

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