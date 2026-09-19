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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 1-0 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 1-0 Once Caldas

Manizaleños y nariñenses le pusieron fin a la jornada sabatina, en el estadio Departamental Libertad. Con el triunfo 'volcánico', Once Caldas cedió en la tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay.
Foto: X de Pasto.

Este sábado 19 de septiembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la undécima jornada del fútbol colombiano, con varios encuentros, en los que hubo goles por montones.

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El primer partido de la fecha sabatina fue el de Millonarios contra Boyacá Chicó, que terminó ganando el equipo capitalino con un contundente 3-0, a su favor.

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Lo que sería alegría con la presentación de Juan Guillermo Cuadrado, previo al encuentro, terminó siendo todo un festival de goles y de festejos en El Campín para la hinchada ‘embajadora’, debido al tanto de Francisco Chaverra y el doblete de Andrey Estupiñán.

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Minutos después de este juego, en Valledupar, Independiente Santa Fe visitó a Alianza FC, que sufrió dura goleada en contra, por 0-4 frente a los ‘cardenales’.

Y es que, después de la eliminación entre semana, por la Copa Sudamericana, el ‘león’ salió herido al campo de juego, buscando tres puntos para empezar a encaminar la clasificación en la Liga.

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Primero fue Alexis Zapata y as los pocos segundos Nahuel Bustos, para mandar a Santa Fe 0-2 camino al entretiempo.

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Luego, en el complemento Cristian Andrés Vergara descontó con un tanto que pasó varios segundos por el VAR. Sin embargo, pese a acortar distancias en el marcador; el equipo ‘cardenal’ volvió a pegar con Bustos de penal y con Hugo Rodallega en el tiempo adicional.

Poco después, la pelota rodó en el estadio Palmaseca, donde en Deportivo Cali ganó sin complicaciones frente a un Cúcuta Deportivo, que pocas molestias generó en campo rival.

Con un doblete de Eduard Bello y otro tanto de Andrés Steven Rodríguez, el cuadro ‘azucarero’ goleó por 3-0 en condición de local.

Y ya para cerrar la jornada sabatina, Pasto y Once Caldas se midieron en el estadio Departamental de Nariño, en un encuentro en el que hubo de todo.

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La primera jugada que dio de qué hablar, fue la expulsión de Mateo Zuleta, quien, a concepto del juez central tras la revisión en el VAR, le pegó una fuerte patada a Matías Pisano en una disputa dividida por el balón.

Con uno menos, el ‘blanco blanco’ se vio permeado; hecho que aprovechó Pasto, anotando en el inicio del complemento por medio de Diego Gabriel Chávez, quien le terminó dando el triunfo al ‘volcánico’, que venía de ganarle a América de Cali.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 1-0 Once Caldas:

Tabla de posiciones

EquipoPTSPJGD
1América209+15
2Millonarios1911+7
3Atlético Nacional187+11
4Santa Fe169+6
5Medellín168+5
6Tolima169+2
7Deportivo Cali159+6
8Bucaramanga148+4
9Once Caldas1210+1
10Águilas Doradas1180
11Llaneros119-1
12Internacional1110-2
13Cúcuta910-9
14Fortaleza89-2
15Pasto810-6
16Alianza810-11
17Boyacá Chicó89-11
18Jaguares78-5
19Deportivo Pereira78-5
20Junior37-5
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