"No ficharía a Lamine Yamal, no tiene ni el alma del Real Madrid, un equipo de clase"

Lamine Yamal ha tenido un inicio de temporada complejo con el Barcelona, en el que ha sido muy criticado tanto por su rendimiento deportivo como por sus polémicas declaraciones fuera de la cancha, especialmente antes del clásico frente al Real Madrid, cuando aseguró que los ‘merengues’ “siempre robaban”.

La vida personal de la joven figura del conjunto azulgrana también ha estado en el ojo del huracán, particularmente por su relación fallida con la cantante argentina de música urbana Nicki Nicole, con quien rompió en las últimas semanas.

Referente del Madrid apuntó contra Lamine Yamal

Lamine Yamal, delantero y estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España AFP

En la presente campaña con el Barcelona, Lamine Yamal ha disputado un total de 10 partidos en todas las competiciones, registrando cinco goles y seis asistencias.

No obstante, el jugador de 18 años parece no convencer a Iván Zamorano, exdelantero chileno que militó en el Real Madrid entre 1992 y 1996, periodo en el que marcó 101 anotaciones con la camiseta blanca.

El ‘Bam Bam’ dejó polémicas declaraciones sobre Lamine Yamal, de quien reconoció sus cualidades, pero aseguró que no es un futbolista para el Real Madrid. Así lo expresó en una charla con 'El Cafelito', programa conducido por el periodista Josep Pedrerol.

“A Lamine no lo ficharía. Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo y esa es la esencia. Lamine Yamal no tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barça, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso”, dijo el delantero austral.

Zamorano agregó: “Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo. Un chico de 17 años que se le den estas luces por lo que habla… Creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo y lo otro más adelante”.

Finalmente, concluyó: “El Barcelona tiene que tratar de encaminar a Lamine Yamal. Así será solo un gran jugador. Los jugadores que dejan un legado están hechos de otra estirpe”.

¿Cuándo juega Barcelona?

Por la fecha 12 de la Liga de España, Barcelona se verá las caras en condición de visitante ante Celta de Vigo. Este encuentro está programado para el domingo 9 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana).