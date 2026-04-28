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Gol Caracol  / Atentas, Colombia y demás selecciones en el Mundial 2026; aprobaron dos nuevas reglas

Atentas, Colombia y demás selecciones en el Mundial 2026; aprobaron dos nuevas reglas

A través de un extenso comunicado, la IFAB dio a conocer un par de cambios en el reglamento, los cuales se empezarán a aplicar a partir del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en partido preparatorio
Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en partido preparatorio
Getty Images

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