Atentas, Colombia y demás selecciones en el Mundial 2026; aprobaron dos nuevas reglas

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, en Estados Unidos, México y Canadá, se jugará el evento de fútbol más importante. Razón por la que cada detalle cuenta y cualquier noticia que gire en torno a ello, se lleva las miradas. Prueba de ello fue lo informado por la FIFA, a través de un extenso comunicado en el que confirmaron dos modificaciones en las reglas del juego.

En primera instancia, "los jugadores que se cubren la boca en situaciones de confrontación con oponentes verán la tarjeta roja. A discreción del organizador de la competición, cualquier futbolista que haga ello, en una situación de confrontación con un oponente, podrá ser sancionado con una expulsión". Pero no fue lo único y también habrá otro motivo por el cual un jugador puede ser echado del compromiso.

"Jugadores que abandonan el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral. A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier futbolista que abandone el campo en protesta por una decisión arbitral. Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que, bajo su rol, promueva o incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", sentenciaron.

La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026 AFP

Dichas decisiones se tomaron en una reunión especial celebrada en Vancouver, Canadá. Además, notificaron que "estas modificaciones se comunicarán a los 48 equipos participantes en el Mundial 2026 en las próximas semanas". Recordemos que, meses atrás, habían informado cuatro nuevas reglas y también seis ajustes a las reglas de juego: saques de banda y saques de meta, sustituciones con límite de tiempo, tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego y novedades en el protocolo del VAR.

