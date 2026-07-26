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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 0-2 América

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 0-2 América

El cuadro 'escarlata' le dio inicio a la jornada dominical, con importante triunfo en condición de visitante, para instalarse en lo alto de la tabla, de manera parcial.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Acción de juego entre América de Cali e Inter de Bogotá, por duelo de Liga BetPlay.
Acción de juego entre América de Cali e Inter de Bogotá, por duelo de Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este domingo 26 de julio, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la primera jornada del fútbol colombiano, en este segundo semestre.

Y justamente, el primer encuentro, que abrió la jornada dominical, fue el de Internacional de Bogotá contra América de Cali, en el que los 'escarlatas' se llevaron importante resultado.

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Y es que, desde el primer minuto los vallecaucanos hicieron sentir la superioridad en el terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, que se vistió totalmente de rojo para acompañar a los dirigidos por David González.

Yeison Guzmán con América
Yeison Guzmán con América
Colprena

Sin embargo, no fue hasta la segunda parte que llegó el primer gol del compromiso, por medio de Tilman Palacios, quien aprovechó una desconcentración defensiva para sellar una gran anotación de cara al arco rival.

El tanto tuvo suspenso, tras varios segundos de revisión en el VAR para determinar un fuera de lugar justo, que al final no existió y terminó siendo validada la acción ofensiva de América.

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Minutos después, un error de Kevin Cataño desembocó en una pena máxima a favor de los 'escaralatas', que convirtieron por medio de Yeison Guzmán el 2-0 final del compromiso, con el que inician con pie derecho en este segundo semestre del fútbol colombiano.

Así va la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026

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Viernes 24 de julio

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Sábado 25 de julio

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Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

APLAZADO

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Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
Deportes Tolima 2-1 Junior

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali
Hora: 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
Hora: 4:05 p. m.

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Alianza vs. Fortaleza
Hora: 6:10 p. m.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 8:15 p. m.

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Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026:

Pos.EquipoPJGDPTS
1Deportivo Cali1+23
2América1+23
3Independiente Medellín1+13
4Tolima1+13
5Bucaramanga1+13
6Llaneros1+13
7Águilas Doradas101
8Santa Fe101
9Alianza Valledupar000
10Atlético Nacional000
11Boyacá Chicó000
12Once Caldas000
13Cúcuta000
14Fortaleza000
15Deportivo Pasto1-10
16Junior1-10
17Deportivo Pereira1-10
18Millonarios1-10
19Inter de Bogotá1-20
20Jaguares1-20
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