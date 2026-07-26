Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 0-2 América

Este domingo 26 de julio, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la primera jornada del fútbol colombiano, en este segundo semestre.
Y justamente, el primer encuentro, que abrió la jornada dominical, fue el de Internacional de Bogotá contra América de Cali, en el que los 'escarlatas' se llevaron importante resultado.
Y es que, desde el primer minuto los vallecaucanos hicieron sentir la superioridad en el terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, que se vistió totalmente de rojo para acompañar a los dirigidos por David González.
Sin embargo, no fue hasta la segunda parte que llegó el primer gol del compromiso, por medio de Tilman Palacios, quien aprovechó una desconcentración defensiva para sellar una gran anotación de cara al arco rival.
El tanto tuvo suspenso, tras varios segundos de revisión en el VAR para determinar un fuera de lugar justo, que al final no existió y terminó siendo validada la acción ofensiva de América.
Publicidad
Minutos después, un error de Kevin Cataño desembocó en una pena máxima a favor de los 'escaralatas', que convirtieron por medio de Yeison Guzmán el 2-0 final del compromiso, con el que inician con pie derecho en este segundo semestre del fútbol colombiano.
Así va la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026
Publicidad
Viernes 24 de julio
Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
Deportivo Cali 2-0 Jaguares
Sábado 25 de julio
Publicidad
Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
APLAZADO
Publicidad
Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto
Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
Deportes Tolima 2-1 Junior
Domingo 26 de julio
Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali
Hora: 2:00 p. m.
Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
Hora: 4:05 p. m.
Publicidad
Alianza vs. Fortaleza
Hora: 6:10 p. m.
Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 8:15 p. m.
Publicidad
Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|GD
|PTS
|1
|Deportivo Cali
|1
|+2
|3
|2
|América
|1
|+2
|3
|3
|Independiente Medellín
|1
|+1
|3
|4
|Tolima
|1
|+1
|3
|5
|Bucaramanga
|1
|+1
|3
|6
|Llaneros
|1
|+1
|3
|7
|Águilas Doradas
|1
|0
|1
|8
|Santa Fe
|1
|0
|1
|9
|Alianza Valledupar
|0
|0
|0
|10
|Atlético Nacional
|0
|0
|0
|11
|Boyacá Chicó
|0
|0
|0
|12
|Once Caldas
|0
|0
|0
|13
|Cúcuta
|0
|0
|0
|14
|Fortaleza
|0
|0
|0
|15
|Deportivo Pasto
|1
|-1
|0
|16
|Junior
|1
|-1
|0
|17
|Deportivo Pereira
|1
|-1
|0
|18
|Millonarios
|1
|-1
|0
|19
|Inter de Bogotá
|1
|-2
|0
|20
|Jaguares
|1
|-2
|0