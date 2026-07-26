Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 0-2 América

Este domingo 26 de julio, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la primera jornada del fútbol colombiano, en este segundo semestre.

Y justamente, el primer encuentro, que abrió la jornada dominical, fue el de Internacional de Bogotá contra América de Cali, en el que los 'escarlatas' se llevaron importante resultado.

Y es que, desde el primer minuto los vallecaucanos hicieron sentir la superioridad en el terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, que se vistió totalmente de rojo para acompañar a los dirigidos por David González.

Yeison Guzmán con América Colprena

Sin embargo, no fue hasta la segunda parte que llegó el primer gol del compromiso, por medio de Tilman Palacios, quien aprovechó una desconcentración defensiva para sellar una gran anotación de cara al arco rival.



El tanto tuvo suspenso, tras varios segundos de revisión en el VAR para determinar un fuera de lugar justo, que al final no existió y terminó siendo validada la acción ofensiva de América.

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Minutos después, un error de Kevin Cataño desembocó en una pena máxima a favor de los 'escaralatas', que convirtieron por medio de Yeison Guzmán el 2-0 final del compromiso, con el que inician con pie derecho en este segundo semestre del fútbol colombiano.

Así va la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026

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Viernes 24 de julio

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Sábado 25 de julio

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Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

APLAZADO

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Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima 2-1 Junior

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali

Hora: 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p. m.

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Alianza vs. Fortaleza

Hora: 6:10 p. m.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 p. m.

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Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026: