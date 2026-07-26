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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el penalti atajado de Jean Fernandes a Facundo Boné, en Inter de Bogotá vs. América

Vea el penalti atajado de Jean Fernandes a Facundo Boné, en Inter de Bogotá vs. América

El guardameta americano se hizo fuerte bajo los tres palos e hizo importante atajada, evitando el gol de los capitalinos que tuvieron la oportunidad desde el punto blanco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Jean Fernandes, arquero del América de Cali.
Jean Fernandes, arquero del América de Cali.
Foto: X del América.

Este domingo 26 de julio, América enfrentó a Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la pirmera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Y en el 'coloso de la 57', el que se llevó los reflectores fue Jean Fernandes, quien, a pesar de la victoria 2-0 del equipo caleño; se volvió figura con importantes atajadas para mantener el cero.

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Una de ellas sobre el final del compromiso, atajándole una pelota a Facundo Boné, quien no le pudo ganar el duelo en el punto blanco, cobrando su penalti.

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