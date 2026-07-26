Luis Sinisterra, entre lágrimas y en camilla, luego de nueva lesión con Cruzeiro

Luis Sinisterra no pudo continuar el partido que Cruzeiro enfrentó este domingo al Botafogo, en cumplimiento de una nueva jornada del Brasileirao. ¿La razón? Sufrió una nueva lesión; salió en medio de lágrimas y en camilla.

La jugada en la que se resintió el futbolista colombiano se presentó a la altura del minuto 36, y cuando el compromiso iba 0-0 en el tablero. Sinisterra iba en velocidad en busca de la pelota, y cuando intentó anticipar a los marcadores rivales cerca al borde del área, sintió un pinchazo en el posterior de su pierna derecha.

Inmediatamente, el oriundo de Santander de Quilichao se tiró al suelo del gramado de Estadio Mineirão y se llevó las manos a su rostro con evidente dolor. Luego, el cuerpo médico del Cruzeiro lo atendió, pero desafortunadamente no pudo seguir en la contienda. Abandonó el terreno de juego entre lágrimas y en camilla.

Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio de Cruzeiro @luissinisterra/Instagram

Ahora, habrá que esperar un parte médico oficial por parte del Cruzeiro para conocer el alcance de la lesión de Luis Sinisterra.



El exBournemouth venía siendo figura en el 'raposa' a nivel local y también en la Copa Libertadores de América.

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Vea acá el VIDEO de la lesión de Luis Sinisterra en Cruzeiro vs. Botafogo:

😔🇨🇴 ¡DURA IMAGEN PARA LUIS SINISTERRA! El colombiano no pudo continuar tras sufrir una lesión y dejó el terreno de juego entre lágrimas en el duelo de Cruzeiro ante Botafogo.



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