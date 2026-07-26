América se sintió como en casa, jugó bien en El Campín y le ganó 0-2 a Internacional

En la tarde de este domingo, América de Cali venció con lo justo 2-0 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, en un marco que se vistió de rojo en la capital colombiana.

Los dirigidos por David González en apenas tres minutos de juego demostró todo su poderío ofensivo, pero Luis Quiñones no no logró concretar una increíble oportunidad de gol frente al arco, y por lo contrario, mandó el balón muy por encima del horizontal.

Pasado el primer cuarto de hora (16'), Jhon Murillo tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular que le impidió continuar en el partido, dejando dolores de cabeza al 'escaralta' muy temprano.

Ya cerca de finalizar el primer tiempo (44'), el arquero Kevin Cataño protagonizó una gran atajada tras el certero cabezazo de Tomás Ángel, ahogando de esta manera el gol a gran parte de aficionados en el 'Coloso' de la 57'.



El primer tanto del 'escarlata' llegó en la segunda parte (51'), tras un cabezazo de Jhon Tilman que apareció demasiado solitario dentro del área, y aunque en principio se creyó que estaba en posición adelantada,tras la revisión del VAR, el juez determinó que todo era legitimo.

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América vs Inter Bogotá COLPRENSA

Minutos más tarde (61'), Kevin Cataño se comprometió al tratar de hacer un 'lujito' a Quiñones, y al final terminó cometiendo una falta absurda que fue sentenciada como pena máxima. Tras los doce pasos se paró Yeison Guzmán que no falló y de pierna derecha aumentó la ventaja en el marcador para la visita.

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Sin embargo, 'Inter' reaccionó al 77' tras una jugada que pitaron como pena máxima, pero al final Jean Fernandes le atajó el tiro a Facundo Boné, para la emoción de todos en el estadio.

Finalmente todo terminó con posesión de balón para América que manejó el partido como quiso para mantener el marcador y finalizó en triunfo 'escarlata' en la capital colombiana, en el estreno de ambas escuadras en la Liga BetPlay 2026-II.

